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Міноборони пояснило нюанси запланованих у законі обмежень для ухилянтів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони пояснило нюанси запланованих у законі обмежень для ухилянтів
Обмеження для ухилянтів, що передбачені у новому законопроєкті, не є «покаранням», тому що вони будуть тимчасовими
фото з відкритих джерел

Зміни стосуються тих, хто порушує законодавство

У Міноборони вважають, що обмеження для ухилянтів, що передбачені у новому законопроєкті, не є «покаранням», тому що вони будуть тимчасовими. Про це заявив речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.

За його словами, для визначеності щодо термінів демобілізації тих, хто наразі захищає Україну, потрібно не тільки розуміти, через який термін людина може бути демобілізована, але й розуміти, як забезпечити поповнення війська за цей термін.

«Усі одразу говорять про санкції, всіх найбільше це тригерить. Давайте почнемо зі зручності: значно зручніше оновити дані в електронному кабінеті, ніж іти до ТЦК. Розрахунок на те, що ми зможемо охопити велику кількість українців і будемо нарешті мати чіткі дані про наших громадян і розуміти, кого доцільно призивати», – зазначив Павлюк.

Він пояснив, що зміни стосуються конкретно тих, хто порушує законодавство – надає неправдиві дані, не з’являється на вимогу до ТЦК.

«Потрібно це робити. Мені прикро, що в більшості дискусій у соцмережах ледь не найпопулярніші слова «відстрочка» і «санкції». Таке враження, що вся країна думає, як не піти служити. По-перше, це не так, слава богу. По-друге, хотілося б, щоб ми про інше говорили», – сказав Павлюк.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: санкції Міноборони війна мобілізація

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