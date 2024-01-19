Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії
16 січня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії
фото ілюстративне

В Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного

Новий законопроєкт №10062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Також очікується, що в Україні отримати статус УБД можна буде онлайн. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарі. Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації», – сказала вона.

Як пояснили у Міноборони, новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників «Оберіг». За словами заступниці міністра, це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. «Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів», – заявила вона.

Заступниця міністра додала, що в Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного.  «Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно», – пояснила заступниця міністра.

Чорногоренко підкреслила, що буде запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.  «Ми прагнемо, щоб ця послуга була максимально швидка та клієнтоорієнтована. І ми зможемо після набуття чинності закону всі відомості щодо отримання такого статусу опрацьовувати онлайн без зайвих паперових довідок», – сказала вона.

Нагадаємо, 16 січня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).

Теги: Міноборони армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
10 сiчня, 04:20
Міністр оборони США залишається у лікарні
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці
8 сiчня, 12:24
Військовий вважає, що з людьми потрібно комунікувати
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
6 сiчня, 21:20
Треба розвивати сучасні технології, аби мати перевагу на полі бою
Війни у майбутньому точно будуть. Чи ми готові до цього?
6 сiчня, 19:19
ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем: причина
ХАМАС заморозив переговори з Ізраїлем: причина
3 сiчня, 05:22
Масштабна та якісна підготовка операторів БПЛА потребує змін в нормативах Міноборони та втілення відповідних державних стандартів
Мільйон дронів. Хто ж ними керуватиме?
23 грудня, 2023, 10:54
Німеччина не примушуватиме українців повертатись для служби у армії
Примус українців до служби в армії: очільник Мінюсту Німеччини зробив гучну заяву
22 грудня, 2023, 10:18
«Наша машина коштує на 20-30% дешевше від іноземних конкурентів»
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
21 грудня, 2023, 14:56
Міноборони придбає 1016 автівок для ЗСУ
Міністерство оборони вперше закупить позашляховики для ЗСУ
19 грудня, 2023, 20:25

Події в Україні

Влада Хмельницького посилює мобілізацію: деталі
Влада Хмельницького посилює мобілізацію: деталі
Затоплені будинки та траси: на Закарпатті вирує негода (фото)
Затоплені будинки та траси: на Закарпатті вирує негода (фото)
Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії
Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії
Бізнесмену Мазепі прокурори просять заставу 700 млн грн
Бізнесмену Мазепі прокурори просять заставу 700 млн грн
ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік
ДБР пояснило, чому син Гринкевича утік
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)
Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
37K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
18K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8726
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою
6916
Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
5280
Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua