Міноборони пояснило, як працюватиме законопроєкт про цифровізацію армії

В Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного

Новий законопроєкт №10062 про цифровізацію армії повинен удосконалити електронний військовий облік. Також очікується, що в Україні отримати статус УБД можна буде онлайн. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

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«Реєстр військовозобов'язаних не буде розміщуватися в хмарі. Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації», – сказала вона.

Як пояснили у Міноборони, новий закон удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей у реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників «Оберіг». За словами заступниці міністра, це дозволить наповнювати «Оберіг» за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. «Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів», – заявила вона.

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Заступниця міністра додала, що в Україні з'явиться електронний кабінет військовозобов'язаного. «Він буде створений. Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно», – пояснила заступниця міністра.

Чорногоренко підкреслила, що буде запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій. «Ми прагнемо, щоб ця послуга була максимально швидка та клієнтоорієнтована. І ми зможемо після набуття чинності закону всі відомості щодо отримання такого статусу опрацьовувати онлайн без зайвих паперових довідок», – сказала вона.

Нагадаємо, 16 січня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №10062 щодо цифровізації армії. Законопроєкт сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).