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Умєров провів розмову з очільником Пентагону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Глава Міноборони обговорив зі своїм американським колегою наступне засідання «Рамштайну», яке відбудеться 14 лютого
фото з відкритих джерел

Умеровим розповів Остіну про ситуацію на полі бою в Україні

Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 7 лютого, провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Про це йдеться на сайті Пентагону.

Про деталі розмови розповів прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

За словами Райдера, Остін обговорив з Умеровим ситуацію на полі бою в Україні та майбутнє засідання Контактної групи оборони України.

«Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і нашої коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в її тривалій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, черговий «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

До слова, Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць.

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Теги: війна Рустем Умєров Пентагон Міноборони міністр

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