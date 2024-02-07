Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Умеровим розповів Остіну про ситуацію на полі бою в Україні
Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 7 лютого, провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Про це йдеться на сайті Пентагону.
Про деталі розмови розповів прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.
За словами Райдера, Остін обговорив з Умеровим ситуацію на полі бою в Україні та майбутнє засідання Контактної групи оборони України.
«Остін підтвердив прихильність Сполучених Штатів і нашої коаліції, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, підтримці України в її тривалій боротьбі проти неспровокованої агресії Росії», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.
Нагадаємо, черговий «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.
До слова, Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць.
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