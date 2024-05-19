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Відомі українські політики привітали Усика із перемогою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Відомі українські політики привітали Усика із перемогою
Українські політики дякують боксеру за бій
фото з відкритих джерел

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав, що перемога Усика фантастична

У ніч проти 19 травня  Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті. Відомі українські політики висловлюють свою подяку Олександру Усику та вітають його із перемогою.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що ця перемога сьогодні дуже важлива для України.

«Сьогодні Усик не тільки обʼєднав усі пояси професійного боксу в суперважкій вазі, завоювавши титул абсолютного чемпіона світу. Олександр ще раз довів, що він боєць і показав світові, що українці здатні перемагати сильного суперника. В складному поєдинку», – написав Кличко.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував Усику за бій та перемогу.

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав, що перемога Усика фантастична.

«Наш українець – абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі!!! Дякую Олександру за гідний бій, за його стійкість та волю! Українці – сильні і непереможні!», – зазначив Разумков.

Народний депутат України Олексій Гончаренко наголосив, що «Усик – наш чемпіон».

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, об'єднавши чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі. Перемога Ф'юрі – 1.83, нічия – 13.0, перемога Усика – 2.10. Дострокова перемога Ф'юрі, – 3.95, перемога Тайсона за очками – 3.05, дострокова перемога Усика – 5.5, перемога Олександра за очками – 3.05.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.

До того ж напередодні поєдинку відбулася пресконференція, на якій український боксер з’явився у костюмі, прикрашеному вишивкою з кримськотатарським орнаментом. 

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Теги: Олександр Усик бокс спорт Україна Віталій Кличко Андрій Єрмак Дмитро Разумков Олексій Гончаренко

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