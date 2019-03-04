Парафія УГКЦ у Львові приєдналася до Єдиної церкви – ЗМІ



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Минулого року між греко-католиками і римо-католиками виник конфлікт

17 років у храмі Стрітення Господнього проводили служби і греко-католики, і римо-католики

У Львові 3 березня ліквідована парафія Української греко-католицької церкви храму Стрітення Господнього. Парафіяни ухвалили рішення приєднатися до Православної церкви України.

Про це повідомляє видання ZAXID.Net з посиланням на декана заочного факультету Української академії друкарства Ігоря Барановського, що керує організацією парафіян.

Зазначається, що останні 17 років у храмі Стрітення Господнього проводили служби і греко-католики, і римо-католики. У 2018 році між парафіянами двох конфесій виник конфлікт, після чого УГКЦ відкликала свого священика, не призначивши нового.

Повідомляється, що у лютому 2019 року УГКЦ ліквідувала парафію храму Стрітення Господнього.

Нагадаємо, що на Львівщині з Московського патріархату перейшло до Православної церкви України 19 громад з 60-ти зареєстрованих.

Раніше повідомлялося, що близько 340 парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України, але процес штучно стримується.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Згідно із законом, Українська православна церква Московського патріархату в Україні повинна називатися Російською православною церквою. Якщо Російська православна церква відмовиться виконувати вимогу закону України щодо назви своєї церкви в Україні, вона не отримає статусу неприбуткової організації. Тоді їй доведеться платити податки.