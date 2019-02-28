Московська церква запросила російських політологів, щоб ті займалися підкупом виборців

Керівника групи російських політтехнологів Ніну Клебанову сфотографували на тому самому скандальному з’їзді, де висунули Тимошенко. Ще й поруч з людьми у формі українських військових!

Важко уявити чим могло би закінчитися втручання агентів, прикритих русскім православієм, тепер.

Я тут знайшов купу дуже цікавих деталей про росіян зі схеми підкупу виборців, в якій фігурують нардепи з фракції Тимошенко - Дубіль та Богдан. Ми в Закритій Зоні не раз досліджували втручання російської церкви в українські справи і використання релігійних організацій спецслужбами РФ.

З‘ясувалося, що всі росіяни прибули в Україну на запрошення УПЦ МП, точніше Чернігівського єпархального управління цієї церкви. Зрештою, можна було й не сумніватись, що УПЦ МП використовують для прикриття у найтемніших антиукраїнських справах з Росії. Отже, список інтегрованих в українську виборчу кампанію росіян такий:

1. Ніна Клєбанова, російський політтехнолог, особисто знайома з Тимошенко і Дубілем, була присутня на з’їзді Батьківщини, тісно працює з К. Матвієнком.

2. Анна Остапчук російський політтехнолог, а також, як вона стверджує, - маг, таролог, кабаліст. Цікаво, що це їй не заважає займатися релігійною(!) роботою. Також прибула на запрошення УПЦ МП.

3. Боріс Коновалов – російський політтехнолог, спеціаліст у частині спецтехнологій, займався виборчими компаніями низки депутатів Батьківщини.

4. Сєргєй Лукин, російський політтехнолог, організатор роботи на рівні ряду областей України.

5. Роман Мартін - російський політтехнолог

6. Алєксей Шевченко – російський політтехнолог, працював з 2014 року, але восени 2018 року повернувся в Росію після конфлікту з Валерієм Дубілем, займався організацією форумів Тимошенко

7. Алєксандр Корольов, російський політтехнолог, займався агітматеріалами, але повернувся в Росію після конфлікту з Валерієм Дубілем.

Майже всі учасники з цієї групи були закинуті з Росії до України в один час – у липні 2014 року. Тобто за місяць до того, як російські окупаційні війська вдерлись на територію Донбасу.

Останнім часом, кажуть, найчастіше росіян, які залишилися в схемі, бачили в офісі народного депутата Валерія Дубіля на вулиці Васильківській у Києві.

А от керівника групи російських політтехнологів Ніну Клебанову сфотографували на тому самому скандальному з’їзді, де висунули Тимошенко. Ще й поруч з людьми у формі українських військових!

Сьогодні в ДБР мали допитувати Валерія Дубіля, але він не прийшов, хоча міг би розповісти про кілька десятків росіян, інтегрованих московським патріархатом в українські вибори. А чим закінчилося попереднє втручання російської церкви в події в Україні, про яке ми в Закритій Зоні не раз розповідали - то Крим і Донбас є яскравими наслідками. І мені важко уявити чим могло би закінчитися втручання агентів, прикритих русскім православієм, тепер.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

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