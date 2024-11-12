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У тунелі біля станції метро «Дорогожичі» діятимуть обмеження руху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У тунелі біля станції метро «Дорогожичі» діятимуть обмеження руху
фото ілюстративне

Обмеження буде діяти з 9:00 до 16:00 години

У середу, 13 листопада, буде частково обмежено рух транспорту в тунелі на вул. Олени Теліги біля станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє пресслужба «Київавтодору».

Обмеження буде діяти з 9:00 до 16:00 в тунелі під шляхопроводом на перетині вул. Олени Теліги з вул. Щусєва біля станції метрополітену «Дорогожичі».

У тунелі біля станції метро «Дорогожичі» діятимуть обмеження руху фото 1

Це пов’язано із запланованими роботами з очищення зливоприймальних колодязів за цій локації.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 листопада, у Дніпровському районі трамвай зійшов із рейок.

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Теги: метро обмеження дороги дорожній рух

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