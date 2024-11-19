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Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості. Головне за 19 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості. Головне за 19 листопада
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент Володимир Зеленський представив зміст плану внутрішньої стійкості України під час виступу у Верховній Раді

Верховна Рада прийняла держбюджет на 2025 рік, Зеленський презентував план стійкості, ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт на території РФ ракетами Atacms. «Главком» склав добірку новин 19 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Верховна Рада прийняла держбюджет на 2025 рік

Верховна Рада схвалила в цілому проєкт бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 257 парламентарів.

Доходи загального фонду (без врахування грантів та міжнародної допомоги) заплановані на рівні 2,05 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України.

У 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону, адже це ключовий пріоритет: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року. Це збільшення дозволить посилити обороноздатність країни. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Зеленський презентував план стійкості

Президент Володимир Зеленський представив зміст плану внутрішньої стійкості України під час виступу у Верховній Раді. Стратегія складається з десяти пунктів: «Єдність», «Фронт», «Зброя», «Гроші», «Енергетика», «Безпека», «Громади», «Людський капітал», «Культурний суверенітет», «Політика героїв».

Повністю план внутрішньої стійкості України з усіма додатками буде представлений у грудні цього року. За словами президента, документ фактично стане першою Українською доктриною, яка має провести державу від війни до миру.

Правоохоронці викрили нові схеми для ухилянтів

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще три схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призивного віку. Під час проведення комплексних заходів на Київщині, у Львові та Одесі затримано 13 організаторів та учасників оборудок.

За даними слідства, за хабарі від $1,5 тис. до $12 тис. фігуранти допомагали ухилянтам «відкосити» від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Британія виділила майже $10 млн на дрони для України

Велика Британія спрямовує трохи більше як $9,5 млн на закупівлю ударних та розвідувальних дронів. Кошти на дрони для України було виділено зі щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів (понад $3,8 млрд).

Коаліція безпілотників отримає ще 16 млн фунтів стерлінгів (понад $20 млн). Зокрема, гроші виділили Німеччина ($12,7 млн), Канада ($3,8 млн) та Люксембург ($3,8 млн). Всього фонд коаліції дронів складе 67 млн фунтів (понад $85 млн), включаючи 15 млн фунтів від Великої Британії (понад $19 млн).

ЗСУ вперше атакували військовий об'єкт на території РФ ракетами Atacms

Сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

За даними CNN, Україна вперше завдала удару вглиб Росії американськими ракетами Atacms на тисячний день від повномасштабного вторгнення РФ, уразивши арсенал російської зброї. Це підтвердили два американські чиновники.

Зазначається, що Україна використала Atacms лише через два дні після того, як адміністрація Байдена дала «зелене світло» на використання американської зброї великої дальності проти цілей у Росії.

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Теги: Верховна Рада зброя депутат війна Володимир Зеленський

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