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Рада надала відстрочку особам, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада надала відстрочку особам, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні
Законодавча ініціатива №12104 була підтримана 304 голосами народних депутатів
фото: Ярослав Железняк

Право на відстрочку від мобілізації отримали військовозобов'язані чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

Верховна Рада вцілому підтримала закон №12104 про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо уточнення підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації особам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко

Як зазначила нардепка, цими змінами надається право на відстрочку від мобілізації родичам військовослужбовців, які зникли безвісті, або загинули під час захисту України.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, цим же законом Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон. 

«Давно добивалися того, щоб у людей, які пройшли полон, було так само право на відстрочку від служби, як це працює зараз з військовополоненими. Бо це справедливо!», – написав депутат. 

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законопроєкту є усунення правової невизначеності щодо підстави для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти (визнані зниклими безвісти за особливих обставин або безвісно відсутніми) під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. 

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації буде здійснюватися виключно в електронному форматі через портал «Дія». Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Міністр зауважив, що такий формат дозволить оперативно надавати статус броні та відображати його в системі. Ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови, зможуть скористатися послугою.

 

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Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Ірина Геращенко мобілізація чоловік дружина батько бронювання від мобілізації

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