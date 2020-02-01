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    Суспільство

    Більшість українців готові до вступу в ЄС і НАТО (опитування)

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    Більшість українців готові до вступу в ЄС і НАТО (опитування)

    Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками

    Вступ до Європейського Союзу і НАТО готові підтримати більшість українців.

    Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня на замовлення Obozrevatel.

    Як зазначено у результатах опитування, якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до ЄС, то майже дві третини (63,3%) усіх опитаних проголосували б «за». Зі свого боку проти проголосували б 21,6% респондентів, решта не брали б участь у референдумі або не визначилися з відповіддю.

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    Найчастіше підтримують вступ до ЄС респонденти, які висловлюють намір проголосувати за «Європейську солідарність» (96,3% проголосували б за вступ до ЄС). Вступ до ЄС також підтримують переважна більшість електорату «Слуги народу» (73,3%) та «Батьківщини» (68,3%). Серед респондентів, які висловлюють намір проголосувати з ОПЗЖ, абсолютна більшість (57,3%) проголосували б проти вступу до ЄС, а підтримали б вступ – 26,1%.

    Разом з тим, якби найближчим часом відбувся референдум із приводу вступу України до НАТО, то за вступ проголосували б відносна більшість опитаних (49,8%). Проти проголосували б 29,8% респондентів, решта не брали б участь у референдумі або не визначилися з відповіддю.

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    Серед прихильників різних партій найчастіше підтримують вступ до НАТО респонденти, які висловлюють намір проголосувати за «Європейську солідарність» (89,9% проголосували б за вступ до НАТО). Вступ до НАТО також підтримують абсолютна більшість електорату «Слуги народу» (52,9%) та відносна більшість електорату «Батьківщини» (49,6%). Серед прихильників ОПЗЖ абсолютна більшість (71,4%) проголосували б проти вступу до НАТО, а підтримали б вступ – 7,1%.

    Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

    Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    ЄС НАТО Україна населення
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