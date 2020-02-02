  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Новий коронавірус. Експерти назвали першочергове завдання для України

    • Розсилка
    Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало епідемій з якими країна впоралася, - ВООЗ - Новий коронавірус. Експерти назвали першочергове завдання для України
    Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало епідемій з якими країна впоралася, - ВООЗ

    Дві епідемії одночасно – це серйозний виклик для системи, - епідеміолог

    Алла Мироненко, завідувача відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського вважає, якщо в Україну потрапить китайський коронавірус, епідситуація значно ускладниться. Про це лікарка сказала в інтерв’ю «Главкому».

    За словами найперше завдання системи охорони здоров’я – локалізувати новий коронавірус, не дати йому розповсюдитися, адже дві епідемії одночасно – це серйозний виклик для системи.

    «Складність у тому, що ми мало знаємо ще про коронавірус, тому якісь прогнози робити важко», - додає головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

    У свою чергу, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт упевнений:  якщо китайський коронавірус і потрапить в Україну, то наша держава з ним упорається.

    «Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало викликів, чимало епідемій, з якими ваша країна впоралася», - зазначив він.

    Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через коронавірус.

    Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

    До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

    Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян. 

    Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

    За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

    За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

    Читайте більше:  

     

    США економіка Китай лікар літак надзвичайний стан держава епідемія населення вірус ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ