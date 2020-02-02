Новий коронавірус. Експерти назвали першочергове завдання для України



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Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало епідемій з якими країна впоралася, - ВООЗ

Дві епідемії одночасно – це серйозний виклик для системи, - епідеміолог

Алла Мироненко, завідувача відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського вважає, якщо в Україну потрапить китайський коронавірус, епідситуація значно ускладниться. Про це лікарка сказала в інтерв’ю «Главкому».

За словами найперше завдання системи охорони здоров’я – локалізувати новий коронавірус, не дати йому розповсюдитися, адже дві епідемії одночасно – це серйозний виклик для системи.

«Складність у тому, що ми мало знаємо ще про коронавірус, тому якісь прогнози робити важко», - додає головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

У свою чергу, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні доктор Ярно Хабіхт упевнений: якщо китайський коронавірус і потрапить в Україну, то наша держава з ним упорається.

«Медичну систему в Україні не можна назвати слабкою, адже було чимало викликів, чимало епідемій, з якими ваша країна впоралася», - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через коронавірус.

Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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