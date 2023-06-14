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Передача «справи Павелка» у Львів. Адвокат пояснив, що відбувається

Христина Жиренко
glavcom.ua
Передача «справи Павелка» у Львів. Адвокат пояснив, що відбувається
Печерський суд Києва не погодилися арештувати главу УАФ Андрія Павелка
фото з відкритих джерел

Зміна підслідності і клопотання слідчого, який навіть не бачив справи: адвокат Бугай заявляє про нові спроби переслідування глави УАФ

Днями стало відомо про те, що так звану футбольну справу керівника Української асоціації футболу Андрія Павелка з Києва передали у Львів, де вже завтра має відбутися засідання з чергового обрання міри запобіжного заходу власне Павелку та генсеку УАФ Юрію Запісоцького. Адвокат у провадженні Денис Бугай розкрив деталі цього процесуального кульбіту та заявив про «абсолютну незаконність дій нового слідчого». 

«Почнемо з того, що постанова про зміну підслідності у справі будівництва заводу з виробництва штучної трави, а це саме про неї ми зараз говоримо, очевидно, незаконна та абсолютно не обґрунтована. Де Київ, а де Львів? УАФ – у столиці, досліджувані слідством події – мали місце в Києві, і Павелко і Запісоцький – живуть і працюють не у Львові. І це я не вдаюся зараз до більш глибокого юридичного аналізу цього процесуального «кульбіту» та, прямо скажу, неадекватного рішення прокурора. 

Якщо ж слідувати нормам КПК, то підслідність у цій справі взагалі це – НАБУ, а не Нацполіція. Але заступник Костіна – Ігор Мустеца просто ігнорує в цьому аспекті норми чинного законодавства», – пояснив юрист.

За словами Бугая, завтра Шевченківський районний суд Львова тепер має розглянути клопотання новоспеченого слідчого у справі про зміну запобіжного заходу. 

«Воно мало сказати, що не обґрунтоване. Воно взагалі не відповідає вимогам закону. Слідчий, зокрема, вказує, що керівник УАФ і член виконкому УЄФА нібито зараз немає права, увага, спілкуватися з людьми, що дотичні до футболу. Керівник профільної української асоціації, член Виконкому УЄФА, якого обрали делегати з Європи, якому вони висловили свою довіру у питаннях футболу на міжнародному рівні – немає права спілкування з колегами? Тобто розумієте який рівень тут сюрреалізму? 

Скажу більше. Клопотання про зміну запобіжного фактично підроблено. Воно підписане слідчим, який фізично перебуває у Львові та взагалі не бачив матеріалів справи. Фізично не можливо вручити томи матеріалів справи іншій особі. І той хто це зробив, не мав такого права. Більше того ця особа, яку я зараз не називаю, вона була відсторонена від справи саме за неефективне розслідування. Це якщо коротко. Щоб вам просто була зрозуміла глибина порушень і незаконних дій сторони обвинувачення.

Я взагалі не знаю, який суддя, враховуючи сукупність порушень і наявність кримінальних проваджень за фактами фальсифікацій вчинених прокурорами, сьогодні готовий піти на такий злочин і задовольнити клопотання слідчого», – пояснив Бугай.

Він нагадав, що справа про будівництво заводу з виробництва штучного футбольного покриття раніше вже була розслідувана НАБУ. Тоді детектива і САП встановили відсутність доказів вини Павелко, а саме тому, з причин виключення будь-яких підозр на адресу керівника УАФ, провадження за підслідність скерували до Нацполіції. 

«Я також хочу запросити представників ЗМІ долучитися завтра до засідання у Львові. Початок о 12.00. Зможемо прокоментувати все, що там відбудеться. Вважаю, що публічність у цій справі має бути вакциною проти фальшування як суто процесуальних документів і кроків збоку слідства, так і фактів у самій справі», – підкреслив Бугай. 

Нагадаємо, що стосовно Павелка і Запісоцького раніше судді Печерського суду Києва не погодилися винесли ухвали про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного арешту представників УАФ.

Теги: адвокат Андрій Павелко

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