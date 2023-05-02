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Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення
Митрополит Епіфаній, предстоятель Православної церкви України
фото з відкритих джерел

Від початку російського вторгнення до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій 

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що під час Архієрейського собору у травні ПЦУ прийме рішення щодо нового календаря. Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta.ua.

«Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо», – зазначив Епіфаній.

Митрополит зазначив, що ПЦУ вже готується запровадити відповідну реформу й працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан. Водночас Епіфаній наголосив, що календарне питання не стосується православного віровчення, яке є незмінним.

Крім того, зазначається, що від початку російського вторгнення до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій, приблизно така ж кількість перейшла впродовж кількох років до цього.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Відповідне рішення ухвалили ще 6 лютого.

Теги: війна церква Епіфаній

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