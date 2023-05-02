Перехід на новий календар. Епіфаній розповів, коли ПЦУ ухвалить рішення

Від початку російського вторгнення до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що під час Архієрейського собору у травні ПЦУ прийме рішення щодо нового календаря. Про це він сказав в інтерв'ю Gazeta.ua.

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«Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо», – зазначив Епіфаній.

Митрополит зазначив, що ПЦУ вже готується запровадити відповідну реформу й працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан. Водночас Епіфаній наголосив, що календарне питання не стосується православного віровчення, яке є незмінним.

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Крім того, зазначається, що від початку російського вторгнення до ПЦУ приєдналося понад тисячу парафій, приблизно така ж кількість перейшла впродовж кількох років до цього.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Греко-Католицька церква в Україні переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Відповідне рішення ухвалили ще 6 лютого.