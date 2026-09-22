Ціни на оренду квартир в Ужгороді у вересні 2026 року

За рік оренда однокімнатних квартир у місті подорожчала на 51%

Сьогодні в Ужгороді непросто знайти квартиру для оренди. Охочих винайняти житло більше, ніж вільних помешкань. Відповідно ціни на оренду й надалі продовжують зростати.

«Главком» розповідає, скільки зараз коштує оренда житла в Ужгороді, які квартири найчастіше пропонуються та як змінилися ціни за останній рік.

У місті бракує квартир для оренди

В Ужгороді попит на оренду житла наразі значно перевищує пропозицію. Про це «Главкому» розповів голова Закарпатського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегинець.

«Більше охочих зняти помешкання і, навпаки, недостатньо вільного житла», – підкреслив він.

Рієлтор пояснив високий попит новою хвилею внутрішньої міграції. Зокрема, після посилення обстрілів у різних регіонах України частина людей знову розглядає переїзд у більш безпечні області. Додатковим фактором тиску, за його словами, є побоювання мешканців різних регіонів країни щодо складної зими.

Скільки коштує оренда квартири в Ужгороді

Нині оренда житла в Ужгороді залишається дорогою. За словами Перегинця, вартість однокімнатної квартири стартує приблизно від $400 на місяць (приблизно 18 тис. грн).

Двокімнатні квартири коштують від $700 або близько 31 тис. грн . Водночас таких пропозицій, за словами експерта, небагато, а ціна окремих помешкань може сягати навіть $1,5 на місяць (приблизно 67 тис. грн). «Розумію, що це космічна верхня ціна», – зауважив він.

Оренда трикімнатних квартир стартує приблизно від $1 тис. на місяць (майже 45 тис. грн).

Як зазначає Перегинець, якщо порівнювати ситуацію восени 2025 та 2026 років, орендні ціни в Ужгороді зросли приблизно на 40–50%.

Що показує статистика

За даними ЛУН, у вересні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Ужгороді становить 31,4 тис. грн на місяць. За рік ціна зросла на 51%. А за останні пів року (з березня) оренда однокімнатної квартири зросла приблизно на 41,4%, а лише за останній місяць – на 16,7%.

У вересні поки недостатньо даних для повноцінної статистики щодо двокімнатних квартир в Ужгороді, тому для порівняння беремо показники серпня. Тоді середня вартість оренди становила 44,8 тис. грн на місяць. За останні шість місяців оренда подорожчала приблизно на 44%, а за рік – майже на 79%.

Водночас даних щодо оренди трикімнатних квартир в Ужгороді замало для статистики.

Середні ціни оренди житла в Ужгороді графіка: ЛУН

Серед однокімнатних квартир на сайті ЛУН найбільше оголошень у діапазоні 25–30 тис. грн – 15 пропозицій. Ще 12 квартир здають за 30–35 тис. грн. За 40–45 тис. грн є 10 варіантів. Натомість квартир за 20–25 тис. грн лише сім.

Ціни оренди однокімнатних квартир графіка: ЛУН

Серед двокімнатних найчастіше трапляються квартири за 40–45 тис. та 50–55 тис. грн – по сім оголошень у кожному діапазоні. Дешевших варіантів мало: за 20–25 тис. грн є лише дві пропозиції. Водночас дві квартири здають за 80–85 тис. грн на місяць.

Найпоширеніші ціни оренди двокімнатних квартир графіка: ЛУН

Ще менше пропозицій – серед трикімнатних квартир. Є лише по два оголошення у діапазонах 55–60 тис. та 60–65 тис. грн. Найдешевший варіант коштує 30–35 тис. грн на місяць, тоді як найдорожча пропозиція перевищує 115 тис. грн.

Ціни оренди трикімнатних квартир в Ужгороді графіка: ЛУН

Що буде з цінами на оренду далі

Прогнозувати, чи зміняться ціни на оренду житла в Ужгороді найближчими місяцями, складно. За словами Перегинця, подальша ситуація значною мірою залежатиме від розвитку подій в Україні.

Раніше Перегинець наголошував, що в умовах високого попиту для орендарів важливими залишаються не лише ціна, а й характеристики самого житла – його стан, локація, автономність та готовність до заселення. Експерт зазначив, що загалом нинішню ситуацію на українському ринку оренди житла неможливо назвати нормальною.

Нагадаємо, «Главком» писав, що ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум. Ціни на оренду житла також суттєво зросли і в Луцьку – рієлторка розповіла, яке житло користується найбільший попитом.

Оренда квартир у Рівному також за останній місяць подорожчала. Найбільше бракує недорогих квартир – хороші варіанти за доступною ціною можуть забрати за кілька годин.

Цієї осені б’є рекорди і попит на оренду квартир у Харкові. У місто продовжують їхати переселенці з окупованих територій та прифронтових населених пунктів, також житло активно шукають військові. Через це за останні пів року оренда в Харкові подорожчала майже вдвічі, а вільні квартири розбирають за лічені дні.

Також «Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Хмельницькому та чи варто очікувати зниження цін найближчими місяцями.