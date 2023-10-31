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Естонія повідомила гарну новину для українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Естонія повідомила гарну новину для українських біженців
Біженці з України зможуть отримати додаткову допомогу у Естонії
фото: Фото:Arvo Meeks

Міністерство фінансів Естонії вирішило виділити гроші українцям 

Міністерство фінансів Естонії додатково виділить 250 тис євро для допомоги українським біженцям, пише видання Рostimees.

Міністр фінансів Март Вирклаєв підписав наказ про виділення з урядового резерву 248 297 євро місцевим самоврядуванням на компенсацію витрат на надання невідкладної допомоги та розміщення українських військових біженців. Кошти виділять адміністративній сфері Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства у розділі «ефективна держава».

Нагадаємо, 12 жовтня, уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів  для допомоги Україні. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас. Уряд на засіданні схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

Раніше стало відомо, що Естонія розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців  ще на 2 роки. Так, на засіданні комісія Рійгікогу (однопалатний парламент Естонії – «Главком»)  у справах Європейського союзу підтримала позицію Естонії для засідання ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх питань. Таким чином Естонія підтримує продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити підтримку біженцям з України. Про це пише Postimees.

Голова комісії Лійза Пакоста зазначила, що Росія продовжує вести війну проти України, багато будинків та робочих місць в Україні знищено і громадян, як і раніше, вбивають. З цієї причини біженцям, як і раніше, потрібна всебічна підтримка.

До слова, естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тис. грн трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей, повідомляють на сайті організації.

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Теги: парламент біженці фінанси гуманітарна допомога держава українці статистика мігранти Естонія санкції міністр росія

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