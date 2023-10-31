Естонія повідомила гарну новину для українських біженців

Міністерство фінансів Естонії вирішило виділити гроші українцям

Міністерство фінансів Естонії додатково виділить 250 тис євро для допомоги українським біженцям, пише видання Рostimees.

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Міністр фінансів Март Вирклаєв підписав наказ про виділення з урядового резерву 248 297 євро місцевим самоврядуванням на компенсацію витрат на надання невідкладної допомоги та розміщення українських військових біженців. Кошти виділять адміністративній сфері Міністерства регіонального розвитку та сільського господарства у розділі «ефективна держава».

Нагадаємо, 12 жовтня, уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів для допомоги Україні. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас. Уряд на засіданні схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

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Раніше стало відомо, що Естонія розглядає можливість продовження тимчасового захисту для українців ще на 2 роки. Так, на засіданні комісія Рійгікогу (однопалатний парламент Естонії – «Главком») у справах Європейського союзу підтримала позицію Естонії для засідання ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх питань. Таким чином Естонія підтримує продовження застосування директиви про тимчасовий захист до березня 2025 року, щоб забезпечити підтримку біженцям з України. Про це пише Postimees.

Голова комісії Лійза Пакоста зазначила, що Росія продовжує вести війну проти України, багато будинків та робочих місць в Україні знищено і громадян, як і раніше, вбивають. З цієї причини біженцям, як і раніше, потрібна всебічна підтримка.

До слова, естонська рада у справах біженців надаватиме грошову допомогу українцям у розмірі 3,6 тис. грн трьох місяців із моменту затвердження заявки. Виплати доступні жителям шести областей, повідомляють на сайті організації.