Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів
Петицію підписали понад 29 тис. людей
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Авторка звернення просить президента зняти документ із розгляду, а, якщо його ухвалять у цілому – накласти вето

Петиція з проханням не допустити ухвалення оновленого Цивільного кодексу, зареєстрована на сайті президента України, за добу зібрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офіс президента.

Станом на 13 травня петицію підписали 29 004 людини. Авторкою звернення є Христина Ратушна. Вона просить президента зняти документ із розгляду, а в тому разі, якщо його ухвалять у цілому – накласти вето на ініціативу. Крім того, вона закликає розробити комплексні зміни до Цивільного кодексу, залучивши правозахисні та професійні спільноти.

Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів фото 1

Зокрема, Ратушна звернула на новий термін «доброзвичайність», який понад 45 разів згадується у законопроєкті кодексу та визначається через «загальновизнані уявлення про належну поведінку, усталені у суспільстві». На думку авторки, таке формулювання суперечить принципу правової визначеності та відкриває простір для свавільного правозастосування.

Жінка заявляє про ризики дискримінації за ознаками індивідуальності, а також про потенційні обмеження для українських військових, пов’язані з доступом до соцмереж, електронного урядування, електронних підписів тощо. Окрім цього, критику викликало введення поняття «фактичного сімейного союзу», який у документі визначається виключно як союз чоловіка та жінки. Водночас це суперечить вимогам євроінтеграції, зокрема ігнорує зобов’язання України щодо впровадження правового визнання одностатевих пар.

Як зазначається у зверненні, окремі положення документа створюють ризик легалізації незаконного відчуження публічного майна, через що держава може втратити контроль над об’єктами культурної спадщини, лісами й природно-заповідним фондом. Крім того, за словами Ратушної, автори законопроєкту проігнорували зауваження та пропозиції правозахисних організацій, експертів з євроінтеграції та професійних спільнот, а також не проводили публічних громадських обговорень.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Рішення підтримали 254 народні депутати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.

Читайте також:

Теги: Цивільний кодекс України петиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста
Врятував дитину під час теракту у Києві: петиція про вшанування двірника «дяді Саші» набрала голоси
1 травня, 16:28
Степан Гіга помер 12 грудня, у віці 66 років
Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України
1 травня, 14:44
Право на безпам'ятство: як новий Цивільний кодекс приховує корупціонерів та знищує відкриті дані
Право на безпам'ятство: як новий Цивільний кодекс приховує корупціонерів та знищує відкриті дані
30 квiтня, 11:39

Суспільство

Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів
Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів
Чернівецький ТЦК відповів на звинувачення нардепа Мазурашу про неправомірні дії
Чернівецький ТЦК відповів на звинувачення нардепа Мазурашу про неправомірні дії
У справі кооперативу «Династія» фігурує ворожка. Досьє на Вероніку Анікієвич
У справі кооперативу «Династія» фігурує ворожка. Досьє на Вероніку Анікієвич
Соцмережі обурилися через радянський серіал у шкільному підручнику
Соцмережі обурилися через радянський серіал у шкільному підручнику
Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»
Дружина відомого шоубізнесового продюсера засвітилася у скандалі з котеджним містечком «Династія»

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua