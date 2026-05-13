Петиція проти оновленого Цивільного кодексу за добу набрала необхідну кількість голосів

Авторка звернення просить президента зняти документ із розгляду, а, якщо його ухвалять у цілому – накласти вето

Петиція з проханням не допустити ухвалення оновленого Цивільного кодексу, зареєстрована на сайті президента України, за добу зібрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офіс президента.

Станом на 13 травня петицію підписали 29 004 людини. Авторкою звернення є Христина Ратушна. Вона просить президента зняти документ із розгляду, а в тому разі, якщо його ухвалять у цілому – накласти вето на ініціативу. Крім того, вона закликає розробити комплексні зміни до Цивільного кодексу, залучивши правозахисні та професійні спільноти.

Зокрема, Ратушна звернула на новий термін «доброзвичайність», який понад 45 разів згадується у законопроєкті кодексу та визначається через «загальновизнані уявлення про належну поведінку, усталені у суспільстві». На думку авторки, таке формулювання суперечить принципу правової визначеності та відкриває простір для свавільного правозастосування.

Жінка заявляє про ризики дискримінації за ознаками індивідуальності, а також про потенційні обмеження для українських військових, пов’язані з доступом до соцмереж, електронного урядування, електронних підписів тощо. Окрім цього, критику викликало введення поняття «фактичного сімейного союзу», який у документі визначається виключно як союз чоловіка та жінки. Водночас це суперечить вимогам євроінтеграції, зокрема ігнорує зобов’язання України щодо впровадження правового визнання одностатевих пар.

Як зазначається у зверненні, окремі положення документа створюють ризик легалізації незаконного відчуження публічного майна, через що держава може втратити контроль над об’єктами культурної спадщини, лісами й природно-заповідним фондом. Крім того, за словами Ратушної, автори законопроєкту проігнорували зауваження та пропозиції правозахисних організацій, експертів з євроінтеграції та професійних спільнот, а також не проводили публічних громадських обговорень.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Рішення підтримали 254 народні депутати. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.