В Україні дозволять шлюб із 14 років? Стефанчук розставив всі крапки над «і»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
За словами спікера Ради, з проєкту нового Цивільного кодексу було вилучено норму про дозвіл на шлюб з 14 років у виняткових випадках
скриншот з відео Руслана Стефанчука

Парламент підтримав у першому читанні оновлений Цивільний кодекс

З оновленого Цивільного кодексу виключено норму про можливість укладення шлюбу з 14 років. У документі закріплено вік із 16 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

За словами Стефанчука, передбачалося, що шлюб зможуть укладати за рішенням суду за умови вагітності дівчини, яка досягла 14 років. Він наголосив, що норма не мала на меті спонукати до таких сімейних стосунків з неповнолітніми. Проте через те, що її неправильно трактували, змін щодо шлюбного віку не буде в новому Цивільному кодексі.

Так само не передбачається забороняти розлучення під час вагітності та протягом року після пологів. Держава не планує вводити нові правила про «одруження під примусом», якщо людина відмовляється робити створювати родину добровільно.

Крім того, у громадян не будуть вилучати дітей за більш жорстких підстав й загалом не зміниться сфера усиновлення та базові норми про дітей. Водночас, за словами Стефанчука, норми про заручини та компенсацію витрат вже існують у праві. Їх просто перенесуть у новий Цивільний кодекс.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу №15150. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.

Водночас пропозицію продовжити строки підготовки документа до другого читання парламент не підтримав. Законопроєкт передбачає рекодифікацію цивільного законодавства – комплексне оновлення норм приватного права на базі чинного Цивільного, Сімейного кодексів та закону «Про міжнародне приватне право». Новий кодекс складатиметься з дев’яти взаємоузгоджених книг та має стати цілісним і внутрішньо узгодженим актом.

