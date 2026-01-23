Головна Країна Політика
Оновлення Цивільного кодексу: названо ключові зміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Документ закладає основу всього приватного права
фото: sud.ua

Нова редакція кодексу оновлює захист честі, гідності, репутації та приватності людини

У Верховній Раді було зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу України, який має низку нововведень та уточнень в чинний кодекс. Спікер парламенту Руслан Стефанчук оприлюднив перелік ключових змін, повідомляє «Главком».

Книга перша. Загальна частина

Закладає основу всього приватного права: презумпцію свободи та добросовісності, системний захист прав, сучасні правила для договорів і зрозумілі гарантії у повсякденних відносинах – від самозахисту до чітких правил представництва та захисту вразливих осіб.

Книга друга. Право особисте

Оновлює захист честі, гідності, репутації та приватності, зокрема в цифровому середовищі: від інформаційної безпеки й таємниці комунікацій до ефективних і швидких способів реагування на порушення.

Книга третя. Право речове

Спрямована на стабільність майнового обігу: сучасні речові права, захист володіння, баланс інтересів власників і добросусідство, а також чіткі механізми захисту від самоуправства.

Книга четверта. Право інтелектуальної власності

Адаптує інтелектуальну власність до цифрової економіки: оновлює перелік об’єктів, правила використання й ліцензування, охорону даних, баз даних і результатів, пов’язаних із ШІ.

Книга п’ята. Право зобов’язань

Уніфікує правила для зобов’язань: від переговорів і укладення до виконання й наслідків порушень, із гнучкими механізмами реагування на зміну обставин.

Книга шоста. Право сімейне

Інкорпорує сімейне право до Цивільного кодексу та узгоджує його із загальними інститутами приватного права, закріплюючи дитиноцентричний підхід, форми сімейного життя (шлюб, фактичний сімейний союз, обмежені договірні механізми) та чітку юридичну визначеність наслідків – від заручин і недійсності шлюбу до режиму спільності майна подружжя.

Книга сьома. Право спадкове

Модернізує спадкування з урахуванням викликів цифрової епохи, управління спадщиною, репарацій і компенсацій, забезпечуючи чіткість переходу прав і обов’язків.

Книга восьма. Право приватне міжнародне

Встановлює єдині правила для транскордонних відносин: вибір права і суду, захист слабшої сторони та сучасні підходи до цифрових відносин.

Книга дев’ята. Публічність прав цивільних

Гарантує прозорість і довіру до обігу прав через реєстри: відкритість інформації, пріоритет зареєстрованого права та відповідальність за реєстраційні порушення.

Нагадаємо, у День Соборності у Верховній Раді було зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу України. Документ вийшов обсягом 832 сторінки. До його розробки долучилися 247 експертів.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які вносять зміни до Цивільного кодексу. За словами Стефанчука, після скасування Господарського кодексу група науковців і практиків напрацювали пропозиції для оновлення Цивільного кодексу України, щоб зробити його «справжнім «супермаркетом» правових можливостей для кожного українця».

Верховна Рада Руслан Стефанчук

