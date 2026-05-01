Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Степан Гіга помер 12 грудня, у віці 66 років
фото: Іnstagram.com/stepan.giga_official

У відповіді президента наголосили на тому, що електронна петиція не є підставою для надання звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував петицію про надання звання Героя України народному артисту України Степану Гізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Офісу президента.

Володимир Зеленський розглянув петицію, яка зібрала понад 25 тис. підписів. У документі йдеться про звернення громадян про надання звання «Герой України» народному артисту України Степану Петровичу Гізі за його «визначний, багаторічний внесок у збереження, розвиток і популяризацію української культури, за формування та утвердження української національної ідентичності».

«Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію і бажання вшанувати пам’ять відомого українського митця Степана Гіги (посмертно)», – йдеться на сайті президента.

Зазначається, що звання Герой України є державною нагородою та вищим ступенем відзнаки в Україні, яка присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення.

фото: скриншот petition.president.gov.ua

Це подання президенту можуть вносити Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний та Верховний Суди, Офіс генерального прокурора, міністерства та інші державні органи.

«Органи, яким надано право вносити подання про відзначення державними нагородами, надсилають на ім'я Президента України подання і нагородний лист установленого зразка, у якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення її державною нагородою», – йдеться у відповіді Володимира Зеленського.

Також у повідомленні зазначається, що електронна петиція не є прямою підставою для надання звання Герой України. Тож Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, щоби питання стосовно надання Степану Гізі звання Героя України опрацювали та внесли відповідні пропозиції.

Напередолні, на сайті Офісу президента з’явилася петиція з пропозицією посмертно присвоїти народному артисту Степану Гізі звання «Герой України». Авторка петиції Галина Папазова наголошує, що внесок співака у розвиток української пісні – не просто творчість, а частина культурного коду, що формувався десятиліттями. 

Як повідомляв «Главком», петиція з проханням посмертно надати звання Героя України народному артистові Степану Гізі набрала необхідні 25 тисяч голосів. Авторка петиції Галина Папазова вважає, що звання Героя України допоможе гідно вшанувати пам'ять артиста.

Нагадаємо, легендарний співак Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.

