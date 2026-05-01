Врятував дитину під час теракту у Києві: петиція про вшанування двірника «дяді Саші» набрала голоси

Олександр Григорович, якого весь двір знав як «дядю Сашу», врятував 12-річного хлопчика від куль терориста

Кияни зібрали необхідні для розгляду петиції голоси за тиждень

Петиція, зареєстрована на сайті Київради, про офіційне вшанування мешканця Голосіївського району Олександра Перги, набрала шість тисяч голосів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст петиції, розміщений на сайті Київради.

Чоловік закрив своїм тілом хлопчика від кулі стільця під час теракту 18 квітня 2026 року. Наступного дня чоловік помер у лікарні від отриманих поранень. Кияни зібрали необхідні для розгляду петиції голоси за тиждень.

«Його вчинок є прикладом мужності, людяності та самопожертви. У момент смертельної небезпеки він захистив дитину, пожертвувавши власним життям», – йдеться у тексті петиції.

Авторка ініціативи Анастасія Магонова серед варіантів вшанування запропонувала:

встановлення меморіальної скульптури або пам’ятного знака на місці трагедії;

присвоєння Олександру Григоровичу Перзі міської відзнаки посмертно;

офіційне публічне вшанування його подвигу на рівні міста Києва.

«Київ має не лише переживати свої трагедії, а й гідно вшановувати людей, які в критичний момент рятують інших ціною власного життя», – зазначила авторка петиції.

Оскільки петицію підтримали понад шість тисяч людей, то тепер її мають розглянути столичні посадовці.

Нагадаємо, стрілець, що влаштував теракт у Києві і холоднокровно вбив шістьох людей, спочатку посварився із сусідом та вистрілив у нього з травматичного пістолета. Раніше повідомлялося, що 12-річний хлопчик під час теракту втратив батька і матір, згодом з'явилася інформація, що загинула рідна сестра матері.

Генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Також Нацполіція розпочала службове розслідування щодо дій поліцейських під час теракту в Києві. На період перевірки двох партульних відсторонено від виконання службових обов’язків. За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції під час теракту у столиці розпочато кримінальне провадження.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів. У коментарях під постом у мережі користувачі зазначали, що через дії поліцейських цивільні особи залишилися без захисту. Зокрема, дитина була змушена рятуватися від вогню самотужки, а одному з дорослих чоловіків врятуватися не вдалося.

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.