Дніпро оголошує 3 червня днем жалоби

Наслідки ворожих прильотів по Дніпру, 2 червня 2026 рік

Завтра, 3 червня, у Дніпрі буде день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки

У Дніпрі у середу, 3 червня 2026 року, оголошено днем жалоби за жертвами масованої нічної атаки російських окупантів. Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов, інформує «Главком».

Попри ухвалене рішення про оголошення жалоби, екстрені служби міста продовжують працювати у посиленому режимі на місцях влучань.

«Хоча пошуково-рятувальна операція досі триває, в Дніпрі завтра оголошено жалобу», – наголосив Борис Філатов.

Згідно з розпорядженням, у середу, 3 червня:

На будівлі міської ради, а також на спорудах комунальних підприємств та установ міста буде приспущено Державні Прапори України.

Підприємствам та організаціям усіх форм власності рекомендується долучитися до вшанування пам’яті загиблих, вивісивши прапори з чорними стрічками.

Телерадіокомпаніям та розважальним закладам рекомендовано обмежити трансляцію розважального контенту та проведення масових заходів.

Станом на 14:40 у Дніпрі знову пролунали вибухи, міський голова Філатов пише про нове влучання дроном у житловий будинок.

Пошкоджений будинок у Дніпрі, 2 червня 2026 рк фото: Дніпропетровська ОВА

«Главком» писав, що сьогодні армія РФ вже била по місту, зокрема, пошкоджений будинок. Станом на 14:20 відомо про 12 загиблих, серед них двоє дітей. Також 37 людей поранені.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив, що характер ушкоджень інфраструктури та людей чітко вказує на навмисне використання Росією касетного озброєння для збільшення кількості жертв серед цивільного населення та рятувальників.

Серед загиблих – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор ДСНС Антон Ярмоленко, який потрапив під повторний обстріл під час виїзду на виклик. Пошуково-рятувальні роботи тривають.