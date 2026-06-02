Під час атаки у Дніпрі загинула працівниця теплоенерго

Понад 20 років свого життя Наталія присвятила тепловій галузі

Внаслідок нічного удару по Дніпру загинула 45-річна працівниця теплоенерго

У ніч проти 2 червня під час масованого російського обстрілу Дніпра обірвалося життя 45-річної Наталії Котенкової, фахівчині Центру обслуговування абонентів комунального підприємства «Теплоенерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу комунального підприємства.

Повідомляється, що Наталія Котенкова присвятила роботі у тепловій сфері міста більшу частину свого життя. Вона розпочала свій професійний шлях з посади контролера теплового господарства та згодом стала провідним фахівцем зі збуту теплової енергії.

Колеги згадують її як надзвичайно відповідальну, уважну, життєрадісну та щиру людину, яка сумлінно виконувала свою справу і завжди з великою повагою ставилася до відвідувачів та співробітників. Наталія закінчила Національну металургійную академію України. У загиблої залишилася мама, для якої вона була єдиною донькою.

«Неможливо знайти слова, які могли б вгамувати біль від цієї втрати. Війна забирає найдорожче – людські життя. Забирає добрих, щирих і працьовитих людей, які мали жити, любити, мріяти та радіти кожному новому дню. Колектив висловлює щирі співчуття мамі Наталії, її рідним та близьким», – йдеться у зверненні підприємства.

Нагадаємо, внаслідок нічного комбінованого обстрілу Дніпра російськими військами кількість загиблих цивільних громадян зросла до 11 осіб, серед яких двоє дітей. Окупанти атакували житлові квартали міста, використовуючи, за словами мера Бориса Філатова, касетні боєприпаси.

Під час ліквідації наслідків під повторний удар також потрапив і загинув майор ДСНС Антон Ярмоленко. Поранення різного ступеня важкості дістали 37 мешканців міста.