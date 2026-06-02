Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Під час атаки у Дніпрі загинула працівниця теплоенерго

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Під час атаки у Дніпрі загинула працівниця теплоенерго
Понад 20 років свого життя Наталія присвятила тепловій галузі
фото: теплоенерго Дніпра
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок нічного удару по Дніпру загинула 45-річна працівниця теплоенерго

У ніч проти 2 червня під час масованого російського обстрілу Дніпра обірвалося життя 45-річної Наталії Котенкової, фахівчині Центру обслуговування абонентів комунального підприємства «Теплоенерго». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу комунального підприємства.

Повідомляється, що Наталія Котенкова присвятила роботі у тепловій сфері міста більшу частину свого життя. Вона розпочала свій професійний шлях з посади контролера теплового господарства та згодом стала провідним фахівцем зі збуту теплової енергії.

Колеги згадують її як надзвичайно відповідальну, уважну, життєрадісну та щиру людину, яка сумлінно виконувала свою справу і завжди з великою повагою ставилася до відвідувачів та співробітників. Наталія закінчила Національну металургійную академію України. У загиблої залишилася мама, для якої вона була єдиною донькою.

«Неможливо знайти слова, які могли б вгамувати біль від цієї втрати. Війна забирає найдорожче – людські життя. Забирає добрих, щирих і працьовитих людей, які мали жити, любити, мріяти та радіти кожному новому дню. Колектив висловлює щирі співчуття мамі Наталії, її рідним та близьким», – йдеться у зверненні підприємства.

Нагадаємо, внаслідок нічного комбінованого обстрілу Дніпра російськими військами кількість загиблих цивільних громадян зросла до 11 осіб, серед яких двоє дітей. Окупанти атакували житлові квартали міста, використовуючи, за словами мера Бориса Філатова, касетні боєприпаси.

Під час ліквідації наслідків під повторний удар також потрапив і загинув майор ДСНС Антон Ярмоленко. Поранення різного ступеня важкості дістали 37 мешканців міста.

Читайте також:

Теги: Дніпро ракетна атака росія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Франція перехопила підсанкційний танкер, що вийшов із російського порту
Франція перехопила танкер тіньового флоту РФ (відео)
Вчора, 09:31
Українська розвідка знала про масовану атаку 14 травня та її ймовірний масштаб за шість днів
Україна дізнається про підготовку РФ до масованого удару за тиждень до атаки – Le Monde
25 травня, 20:44
Вибиті вікна у будівлі МЦКМ після атаки російських окупантів 24 травня 2024 року
Жовтневий палац у Києві зазнав значних пошкоджень через обстріл РФ (фото, відео)
25 травня, 09:08
Останнім часом Україна почала відвойовувати території
Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist
17 травня, 19:52
Повітряний простір у північній та центральній частині Молдови тимчасово закрили
Російський дрон під час атаки на Україну залетів у Молдову
13 травня, 17:09
Рубіо та Лавров мали розмову
Рубіо і Лавров обговорили російсько-американські відносини
5 травня, 22:00
Працівники при цьому стають найбільш вразливою категорією, оскільки втрачають не лише роботу, а й соціальні гарантії та компенсації, передбачені законом
У Росії почалася хвиля «тихих» звільнень працівників – розвідка
4 травня, 10:30
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
Вибухи у Москві, нові заяви Трампа: головне за ніч 4 травня
4 травня, 05:45
Нафтове забруднення рухається у бік Геленджика
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику
3 травня, 11:20

Суспільство

Дніпро оголошує 3 червня днем жалоби
Дніпро оголошує 3 червня днем жалоби
Під час атаки у Дніпрі загинула працівниця теплоенерго
Під час атаки у Дніпрі загинула працівниця теплоенерго
Кількість російських атак на медіа та журналістів у травні зросла майже втричі
Кількість російських атак на медіа та журналістів у травні зросла майже втричі
Нові правила та штрафи для користувачів електросамокатів: зареєстровано законопроєкти
Нові правила та штрафи для користувачів електросамокатів: зареєстровано законопроєкти
Буданов: Захід має вийти із зони комфорту і визнати крах старої системи безпеки
Буданов: Захід має вийти із зони комфорту і визнати крах старої системи безпеки
Як отримати компенсацію за пошкоджене майно: покроковий алгоритм дій
Як отримати компенсацію за пошкоджене майно: покроковий алгоритм дій

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua