Рада взялася за перезапуск Цивільного кодексу

glavcom.ua
Документ передбачає масштабне оновлення приватного права, до другого читання готують десятки поправок

Верховна Рада 28 квітня підтримала у першому читанні законопроєкт нового Цивільного кодексу України №15150. Рішення підтримали 254 народні депутати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який є одним із ініціаторів документа, заявив, що до другого читання законопроєкт зазнає суттєвих змін.

«До другого читання в законопроєкт ще внесуть великий масив поправок, які врахують зауваження та критику», – зазначив він.

Водночас пропозицію продовжити строки підготовки документа до другого читання парламент не підтримав. Законопроєкт передбачає рекодифікацію цивільного законодавства – комплексне оновлення норм приватного права на базі чинного Цивільного, Сімейного кодексів та закону «Про міжнародне приватне право».

Новий кодекс складатиметься з дев’яти взаємоузгоджених книг та має стати цілісним і внутрішньо узгодженим актом.

Серед ключових новацій:

  • до джерел права віднесено національний звичай, звичай національних меншин та локальні акти юридичних осіб;
  • запроваджено принцип заборони суперечливої поведінки;
  • розширено перелік особистих прав фізичних і юридичних осіб;
  • введено нові види обмежених речових прав;
  • уточнено підходи до відповідальності у цивільному праві;
  • передбачено спадкування цифрових активів та права на репарації;
  • введено можливість заповіту щодо репродуктивного біологічного матеріалу.

Окремо у проєкті передбачено нову книгу про публічність цивільних прав, яка регулює реєстрацію прав, обтяжень і юридичних фактів.

Очікується, що ухвалення нового кодексу дозволить оновити приватноправове регулювання, підвищити юридичну визначеність і ефективність захисту прав.

Чинний Цивільний кодекс України був ухвалений у 2003 році. Відтоді його неодноразово змінювали, однак потреба у системному оновленні цивільного законодавства обговорюється вже кілька років. Новий кодекс має адаптувати право до сучасних економічних і технологічних умов.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила рішення про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. 
 

