Нові правила та штрафи для користувачів електросамокатів: зареєстровано законопроєкти

Які саме правила пропонують запровадити для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та інших видів малого електротранспорту, а також які штрафи можуть загрожувати за порушення нових вимог – поки невідомо

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які мають врегулювати використання електросамокатів та іншого малого електротранспорту в Україні. Йдеться про законопроєкт №15284 «Про особливості використання малого електротранспорту в Україні» та пов'язаний із ним законопроєкт №15283 щодо адміністративної відповідальності за порушення правил використання такого транспорту, пише «Главком».

Законопроєкт №15284 пропонує визначити правовий статус малого електротранспорту та врегулювати особливості його використання на дорогах і вулицях.

Водночас законопроєкт №15283 передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановлення відповідальності за порушення правил користування електросамокатами та іншими подібними транспортними засобами.

Ініціаторами документів виступили народні депутати Анна Скороход, Людмила Марченко, Георгій Мазурашу та Микола Тищенко.

Обидва документи перебувають на стадії опрацювання. Після оприлюднення текстів і пояснювальних записок стане відомо, які саме правила пропонують запровадити для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та інших видів малого електротранспорту, а також які штрафи можуть загрожувати за порушення нових вимог.

До слова, із настанфням тепла та початком літніх канікул в Україні різко зросла кількість дитячих травм, пов’язаних із використанням електросамокатів, мотоциклів та велосипедів. На сьогодні електросамокати стали однією з найголовніших причин госпіталізації неповнолітніх. До 30% усіх звернень до відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту НДСЛ «Охматдит» – це діти з важкими ушкодженнями. Лікарі вже зафіксували перший летальний випадок.

Нагадаємо, кількість ДТП за участю електросамокатів в Україні збільшується. За минулі п’ять років у судах розглядалося щонайменше 130 таких справ – 34% із них потрапили на розгляд у 2023 році. Найчастіші види ДТП, коли в пригоді винні водії самокатів, – це наїзд на пішохода або пошкодження майна. У таких справах кермувальники переважно відбуваються сплатою штрафу у розмірі від 340 до 850 грн. Також зростає кількість випадків, коли правоохоронці фіксують водіїв самоката в нетверезому стані.