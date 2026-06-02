Росія вербує українських дітей для диверсій через популярні онлайн-ігри

Діти часто навіть не підозрюють, що виконують завдання для ворожої розвідки

Пронін: підлітки не здогадуються, що працюють на Росію

Російські спецслужби втягують українських підлітків у збір розвідувальної інформації та диверсії через онлайн-ігри, месенджери і соціальні мережі – і діти нерідко навіть не здогадуються, на кого працюють. Про це в інтерв'ю польському виданню Onet розповів голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін. Про це повідомляє «Главком».

Вербування починається непомітно: спершу – гра або просте завдання, потім дитину поступово втягують у реальну шпигунську діяльність. Підлітки можуть стежити за переміщеннями військ, встановлювати GPS-маячки на техніку, фотографувати об'єкти критичної інфраструктури або навіть купувати деталі для виготовлення вибухових пристроїв.

«Діти можуть стежити за переміщенням армії, проводити геолокаційну розвідку критичної інфраструктури і навіть купувати деталі для вибухівки. Часто вони навіть не підозрюють, що працюють на Російську Федерацію», – заявив Пронін.

Для вербування ворог використовує популярні платформи – Roblox, World of Tanks, Telegram-канали. Оплату виконавцям перераховують не лише грошима: в хід ідуть внутрішньоігрові токени та бонуси, що суттєво ускладнює відстеження таких операцій. Це вже не теорія: в Івано-Франківській області підлітки 15 і 18 років підпалювали військові автомобілі ЗСУ за грошову винагороду від російських спецслужб. За даними Національної поліції, кожен четвертий підпал військових авто в Україні – справа рук неповнолітніх.

Пронін навів і інший показовий випадок: доньку українського військового завербували після того, як дівчинка поскаржилася на конфлікт із батьком у соціальних мережах. Куратори намагалися схилити її до виготовлення вибухового пристрою, щоб підірвати себе та батька. Трагедії вдалося запобігти.

Частина підлітків щиро вірить, що допомагає українським спецслужбам, – настільки переконливу легенду будують їхні куратори. У Дніпрі 16-річний підліток заклав саморобний вибуховий пристрій біля об'єкта «Укрзалізниці» та встановив поруч камеру – щоб окупанти могли спостерігати за підривом у режимі реального часу. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, схема вербування дітей через онлайн-простір – не нова. Ще у жовтні 2024 року «Главком» писав про попередження Національної поліції: тоді слідчі вже розслідували сім кримінальних проваджень за підпали авто та об'єктів «Укрзалізниці», до яких були причетні 13 неповнолітніх. Наймолодшому завербованому – 10 років.