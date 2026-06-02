Яке релігійне свято відзначається 3 червня 2026: традиції та молитва

Свята 3 червня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним

3 червня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукиліяна та інших мучеників, які постраждали разом із ним. Це свято присвячене глибокій вірі та непохитній стійкості святих, які віддали свої життя за християнські переконання в часи жорстоких гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 3 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним

3 червня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лукиліяна, а також Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія та отроковиці Павли, які жили у III столітті. За переказами, Лукиліян тривалий час був відомим язичницьким жерцем у Нікомидії. Проте на схилі літ він усвідомив марність ідолопоклонства, увірував у Христа, прийняв хрещення і почав відкрито проповідувати. Завдяки його полум'яним промовам багато колишніх язичників навернулися до істинної віри.

Через донос юдеїв святого кинули до в'язниці. Там він зустрів чотирьох християнських отроків – Клавдія, Іпатія, Павла та Діонісія. Лукиліян зміцнював їхній дух і закликав не боятися катувань. Після жорстоких тортур юнаків стяли мечем, а Лукиліяна розіп'яли на хресті. Благочестива діва Павла, яка таємно доглядала за в'язнями та ховала тіла мучеників, згодом також була схоплена і прийняла мученицький вінець. За свою відданість і жертовність усі вони були зараховані до лику святих.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Лукиліяне, Клавдію, Іпатію, Павле, Діонісію та свята діво Павло! До вас, як до мужніх заступників та молитовників, ми щиро звертаємося. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога за нас, грішних. Погляньте на наші земні скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, захистіть від усякої біди, підступів та хвороб. Зміцніть нашу слабку віру, подайте нам твердість духу і чистоту думок, щоб ми могли гідно проходити свій життєвий шлях. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть підказати, якими будуть літо та майбутній урожай: