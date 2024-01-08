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Єврокомісія звернулася до польського уряду через блокаду на кордоні з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єврокомісія звернулася до польського уряду через блокаду на кордоні з Україною
Представник Єврокомісії зазначив, що блокада КПП «Дорогуськ» має «важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу»
фото з відкритих джерел

Єврокомісія «залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу «Дорогуськ»

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною. Брюссель закликає Варшаву забезпечити вільний рух автотранспорту. Про це повідомляє RMF FM.

За словами речника Єврокомісії у розмові з журналістами в Брюсселі, Єврокомісія «залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу «Дорогуськ» і тим фактом, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною все ще заблоковані».

Представник Єврокомісії зазначив, що блокада КПП «Дорогуськ» має «важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу».

У надісланому польському міністру документі єврокомісар Велян нагадала Варшаві «про зобов'язання забезпечити вільний рух транспортних засобів на кордоні з Україною» відповідно до з угодою про автомобільний транспорт між ЄС та Україною.

Також Єврокомісія запропонувала співпрацю та підтримку для розв'язання проблем. За словами речника, міністр Клімчак «висловив рішучість впоратися з викликами, пов’язаними з поточною складною ситуацією на польсько-українському кордоні».

Спікер розказав журналістам, що не виключене проведення ще однієї тристоронньої зустрічі представників Польщі, України та ЄС «коли це буде необхідно».

У Єврокомісії зазначили, що нині переговори стосуються «поліпшення функціонування української системи електронної черги».

Речник також нагадав, що порушення законодавства Євросоюзу шляхом блокування кордону може закінчитися позовом до Суду ЄС та «призвести до запровадження заходів, передбачених у Договорах, для усунення таких порушень».

Нагадаємо, польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції.

Перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» на польсько-українському кордоні все ще є черги з вантажівок. І це попри припинення блокади польськими фермерами спілки Oszukana Wieś. Станом на ранок 8 січня у чергах залишалися 550 вантажівок. Проте після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.

Теги: Польща Єврокомісія кордон пункт пропуску

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