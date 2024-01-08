Єврокомісія звернулася до польського уряду через блокаду на кордоні з Україною

Представник Єврокомісії зазначив, що блокада КПП «Дорогуськ» має «важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу»

Єврокомісія «залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу «Дорогуськ»

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною. Брюссель закликає Варшаву забезпечити вільний рух автотранспорту. Про це повідомляє RMF FM.

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За словами речника Єврокомісії у розмові з журналістами в Брюсселі, Єврокомісія «залишається дуже стурбованою блокуванням прикордонного переходу «Дорогуськ» і тим фактом, що інші прикордонні переходи між Польщею та Україною все ще заблоковані».

Представник Єврокомісії зазначив, що блокада КПП «Дорогуськ» має «важливі наслідки для України, Польщі та Євросоюзу».

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У надісланому польському міністру документі єврокомісар Велян нагадала Варшаві «про зобов'язання забезпечити вільний рух транспортних засобів на кордоні з Україною» відповідно до з угодою про автомобільний транспорт між ЄС та Україною.

Також Єврокомісія запропонувала співпрацю та підтримку для розв'язання проблем. За словами речника, міністр Клімчак «висловив рішучість впоратися з викликами, пов’язаними з поточною складною ситуацією на польсько-українському кордоні».

Спікер розказав журналістам, що не виключене проведення ще однієї тристоронньої зустрічі представників Польщі, України та ЄС «коли це буде необхідно».

У Єврокомісії зазначили, що нині переговори стосуються «поліпшення функціонування української системи електронної черги».

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Речник також нагадав, що порушення законодавства Євросоюзу шляхом блокування кордону може закінчитися позовом до Суду ЄС та «призвести до запровадження заходів, передбачених у Договорах, для усунення таких порушень».

Нагадаємо, польський політик Януш Войцеховський написав листа голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн щодо української агропродукції.

Перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» на польсько-українському кордоні все ще є черги з вантажівок. І це попри припинення блокади польськими фермерами спілки Oszukana Wieś. Станом на ранок 8 січня у чергах залишалися 550 вантажівок. Проте після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.