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Українські військові вдарили по росіянах, які ховалися в житлових будинках

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські військові вдарили по росіянах, які ховалися в житлових будинках
фото: скріншот

Прикордонники ліквідували групу окупантів, що ходила закинутими приміщеннями українців

Сили оборони України виявили окупантів, які ховалися в житлових будинках, і вдарили по них FPV-дронами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«Зорієнтував ворогів FPV-дрон, тож комусь пощастило більше, комусь менше», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники ліквідували одну з груп окупантів, що ходила закинутими приміщеннями українців.

Нагадаємо, українські воїни з Himars знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепьок».

Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь Himars ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» знищено вщент 

Раніше українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя.

Теги: прикордонники військові росіяни

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