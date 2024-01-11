Українські військові вдарили по росіянах, які ховалися в житлових будинках

Прикордонники ліквідували групу окупантів, що ходила закинутими приміщеннями українців

Сили оборони України виявили окупантів, які ховалися в житлових будинках, і вдарили по них FPV-дронами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Зорієнтував ворогів FPV-дрон, тож комусь пощастило більше, комусь менше», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що прикордонники ліквідували одну з груп окупантів, що ходила закинутими приміщеннями українців.

Нагадаємо, українські воїни з Himars знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепьок».

Оператори ССО визначили координати важкої вогнеметної системи та навели по ній вогонь Himars ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження «Солнцепьок» знищено вщент

Раніше українські льотчики атакували аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Як повідомлялося, ЗСУ знищили командний пункт окупантів поблизу Севастополя.