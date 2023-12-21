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Брила льоду вбила росіянина у черзі до військкомату (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Брила льоду вбила росіянина у черзі до військкомату (відео)
Льодяні брили впали з даху на людей біля входу до військкомату
Фото: скріншот відео

Постраждала також і дружина загиблого – у неї тріщина у хребті

У Люберцях Московської області брили льоду впали з даху на чотирьох людей біля входу у військкомат. Один з них – 34-річний Федір Кузьмін, помер у лікарні, пише російський Телеграм-канал Mash.

Повідомляється, що люди прийшли до військкомату, щоб стати на облік за пропискою. З даху прямо на людей впало кілька брил льоду, в результаті постраждали чотири особи. 

Росіянин Федір Кузьмін близько 05:00 помер у лікарні – у нього діагностовано розрив печінки та перелом ребер з 6-го по 9-те. Одне з них проткнуло легеню, що викликало велику кровотечу. У черзі з чоловіком була дружина, вона також постраждала – у неї тріщина у хребті.

Станом на зараз це одна постраждала людина залишається у лікарні у середньому стані. Зазначається, що третій постраждалий від госпіталізації відмовився, а четвертого пораненого лікарі оглянули на місці та відпустили.

Нагадаємо, Росія втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків, повідомило джерело, знайоме з розсекреченою оцінкою розвідки США, наданою Конгресу. 

Теги: росія смерть військомат

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