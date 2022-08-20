Уряд оновив перелік громад для виплати допомоги переселенцям

Перелік громад постійно оновлюється

В Україні оновили перелік громад, які розташовані в районах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та в оточенні військ РФ, на підставі якого внутрішнім переселенцям виплачують допомогу. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Станом на 17 серпня до оновленого переліку територіальних громад входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.

Загалом у переліку наразі 323 громади.

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Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. Йдеться про щомісячну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в розмірі 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей та 2 тис. грн – для усіх інших.

Інформуємо, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

У процесі визначення таких територій спираються на три ключові критерії. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло і гарячу воду під час війни.

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов раніше повідомляв, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.