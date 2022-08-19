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Уряд дозволить деяким чоловікам виїзд за кордон: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд дозволить деяким чоловікам виїзд за кордон: деталі
Рішення уряду вже ухвалене
фото: zahidnuy.kordon

За кордон зможе виїхати 10% штатної чисельності компанії

Уряд дозволить військовозобов'язаним чоловікам з 1 вересня виїжджати за кордон у відрядження на строк до семи днів. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі загального телемарафону.

Йдеться лише про працівників експортоорієнтованих компаній, у яких середня заробітна плата становить не менше як 20 тис. грн та відсутня заборгованість із податків та зборів перед бюджетом.

Вона зазначила, що рішення вже ухвалили. За кордон зможе виїхати 10% штатної чисельності компанії, але не більше як 10 працівників. Для цього роботодавець повинен буде подати заявку на порталі «Дія».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що чоловікам буде дозволено виїжджати з України після завершення дії воєнного стану.

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Теги: уряд війна мобілізація чоловік

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