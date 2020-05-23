Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 23 травня



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У більшості областей України буде хмарно, а у центрі та на півночі йтиме дощ

Волога і холодна погода триватиме і на вихідних

Погода в Україні у суботу, 23 травня, буде і надалі прохолодною. У більшості областей України буде хмарно, а у центрі та на півночі йтиме дощ.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0...-3 градуси, вдень +13...+18 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+10 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +11...+16 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

23 травня у Києві, як і в попередній день, буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +11...+13 градусів.