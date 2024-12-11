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У Вільнянську попрощалися з мамою та донькою, котрі загинули через обстріл Запоріжжя 6 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Вільнянську попрощалися з мамою та донькою, котрі загинули через обстріл Запоріжжя 6 грудня
Тетяна та її мама Ірина, котрі загинули під час обстрілу Запоріжжя 6 грудня
фото: iris.sirovatko та pankkrkk, Instagram

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня загинули 10 цивільних, серед них – школярка Сироватко Тетяна та її мама Ірина

У Вільнянську попрощалися з Тетяною Сироватко та її мамою Іриною, котрі загинули внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 6 грудня. Їх поховали в закритих трунах, в одній могилі, повідомляє Суспільне. 

Спогадами про загиблих поділились їхні подруги.

Анастасія Буката, подруга Ірини, одна з перших дізналася про загибель дівчат. Каже, що повірити у це не може й досі: «Коли це все відбулося, я чомусь їй написала першою. Вона не відповіла. Подивилася в телеграм, що вона була за пів години до прильоту. Потім почала їй дзвонити, а вона не відповідала. Подзвонила до поліції, повідомила номер автомобіля. Так і дізналась, що дівчат більше немає з нами...». 

Тетяна та її мама Ірина, котрі загинули під час обстрілу Запоріжжя 6 грудня
Тетяна та її мама Ірина, котрі загинули під час обстрілу Запоріжжя 6 грудня
фото: iris.sirovatko, Instagram

Анастасія розповідає, що з Іриною дружили понад 15 років. А коли народилася Тетяна, вона стала її хрещеною мамою: «Багато святкували разом: Новий рік відзначали, інші свята. Я вагітна була, коли Тетяні рік був. Саме на день народження хрестили. Ми їх дуже-дуже любимо. Дуже любимо і дуже хочемо, щоб вони були поруч».

Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024 року
Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024 року
фото: Суспільне Запоріжжя

«15 років назад обирали Ірині весільну сукню, а днями — поховальну. Дуже важко. Не віриться. Така втрата – для всієї родини, для нас, для друзів», – додала Анастасія Буката. 

Ірина та Тетяна
Ірина та Тетяна
фото: iris.sirovatko, Instagram

«Дуже-дуже любили тварин. З вулиці забирали котів, стерилізували їх. Ще були патріотками своєї країни. Вони займалися флай-йогою, записалися на самооборону. Вони завжди кудись їхали, завжди чимось займалися», – згадує Анастасія.

Анастасія розповіла, що Ірина та Таня були активними та завзятими, любили подорожувати, займалися спортом, а також опікувалися безпритульними тваринами.

Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024 року
Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024 року
фото:: Суспільне Запоріжжя

Попрощатися з Тетяною прийшла її однокласниця Дар’я Шмигля. Дівчинка каже, що про загибель подруги дізналася від своєї мами. І не могла усвідомити, що сталося: «Мені знадобилося два дні, щоб зрозуміти, що це вже відбулося. У нас є однокласниця, яка зараз у Кривому Розі, і ми планували 21 числа разом зустрітися, погуляти. Ну, от… Не вийшло...».

Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024 року
Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024 року
фото: Суспільне Запоріжжя

Дар’я з Тетяною стали подружками відколи дівчина перевелася до їхньої школи: «Ми з нею були на англійській мові, ми з нею складали діалог. Потім я ще засмутилася, що в нас щось не вийшло. І вона мені цукерку дала. Я її знайшла позавчора в кишені штанів».

Тетяна Сироватко
Тетяна Сироватко
фото: pankkrkk, Instagram
Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024. року
Прощання з Тетяною та Іриною, Вільнянськ, 10 грудня 2024. року
фото: Суспільне Запоріжжя

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня поранення отримали 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє школярок Лисенко Катерина разом з мамою Наталією і татом Сергієм та Сироватко Тетяна та її мама Ірина.

Як повідомлялося, 6 грудня РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня кількість поранених збільшилася до 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє дітей.

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Теги: ракетна атака Запоріжжя похорон

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