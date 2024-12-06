Зеленський відреагував на удари РФ по Запоріжжю і Кривому Рогу

Зеленський: Путіну не потрібен реальний мир, йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством

Вже відомо про девʼятеро загиблих та шестеро поранених у Запоріжжі

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу і Запоріжжю ввечері 6 грудня. У своїх соцмережах політик заявив, що «слова з Росії нічого не значать».

«Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день», – йдеться у повідомленні гаранта.

Президент додав, що правителю Кремля Володимиру Путіну не потрібен реальний мир: «Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством».

Наразі відомо, що станом на 20:00 внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу відомо про двох загиблих. 17 людей постраждали, серед яких 6-річний хлопчик.

Також у Запоріжжі під час сигналу повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ палає станція технічного обслуговування, заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Іван Федоров повідомив про девʼятеро загиблих та шестеро поранених. Згодом зʼявилися фото наслідків.