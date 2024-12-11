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Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського
Журналіст Портников пропонував американсько-українському YouTube-блогеру Любарському оплатити трансфер до Харкова
колаж: glavcom.ua

Дебати мали бути на тему: Роль президента США Байдена в допомозі Україні для подолання російської агресії

Між українським публіцистом та письменником Віталієм Портниковим та вихідцем з Харкова, який уже 34 роки проживає в США, Сергієм Любарським нещодавно спалахнула суперечка: все через ймовірні дебати, які мали б відбутися у Харкові. Про це стало відомо із соцмереж аналітиків, а також зі сторінки генерального продюсера YouTube-каналу ProUA Сергія Гайдая.

Так, блогер Сергій Любарський запропонував журналісту Віталію Портникову провести дебати на тему: Роль президента США Байдена в допомозі Україні для подолання російської агресії. Він навіть заявив, що готовий заплатити журналісту за участь в них, якщо той не захоче безкоштовно.

Згодом в ефірі у Борислава Берези Віталій Портников згадує про Любарського. Йому видалося дивним, що чоловік, сидячи в США, хоче дебатувати про те, «чи мають українці в Україні бути вдячні президентові США».

Тож Віталій Портников висунув умови для таких дебатів: приїзд Любарського в Україну, місце проведення – центральна площа Харкова. Портников запропонував профінансувати трансфер блогера до Харкова і його проживання. Навіть похорон влаштувати, якщо експерта зі США в Харкові зачепить ракетою чи «шахедом».

У своїй відповіді Портникову Любарський сказав, що приймає запрошення на дебати і готовий взяти в них участь на Майдані Незалежності в Харкові не пізніше, ніж за 45 днів з моменту запису цього відео. Щоправда, в Харкові не існує Майдану Незалежності.

Є ще одна умова, про яку заявив Любарський: щоб Портников витратив гроші, якими він планував оплатити поїздку для Любарського зі США і назад на мобільний госпіталь. А свою поїздку він хоче оплатити самостійно, бо впевнений, що йому допоможуть підписники.

Любарський також наголосив на тому, що правила дебатів повинні виконуватись беззаперечно. А саме: не можна перебивати, кожен учасник дебатів матиме певний час на висловлення власної думки, не можна переходити на особистості, буде незалежний модератор, який проводитиме дебати і слідкуватиме за дебатами.

Представником Любарського буде Сергій Гайдай – український політтехнолог, фахівець з реклами та політичних технологій, генеральний продюсер YouTube-каналу ProUA. Він детально розписав у дописі в соцмережах умови дебатів та, хто саме такий Сергій Любарський.

«Сергій в радянські часи проживав у Харкові. У 1990 разом з сім’єю імігрував до США. За 34 роки свого американьского життя він став громадянином США, побудував успішну кар’єру підприємця в сфері аналізу даних. Політичний світогляд Сергія – лібералізм, він прихильник побудови вільного суспільства і підтримує республіканську партію. У 2022 році почав активну і публічну діяльність з підтримки України у війні з російскими агресорами. Разом з активістами він створив громадську організацію Protect Ukraine Now, метою якою стало лобіювання необхідної війскової допомоги і озброєння для України, прийняття і виконання закону про ленд-ліз, а також контроль і підрахунок кількості війскової допомоги, яку надавав уряд США. У цей період Сергій також розгорнув публічну діяльність для підтримки України, створивши свій російскомовний ютуб-канал. Наразі в Сергія таких канала чотири», – йдеться у дописі.

Однак згодом стає відомо, що між Гайдаєм та Портниковим була телефонна розмова, в якій журналіст нібито звинуватив політтехнолога в маніпуляціях, вони посварилися, і Портников видалив його з друзів.

Ще через день Сергій Гайдай знову публікує допис, у якому повідомляє, що дебатів не буде, адже нібито Портников відмовився від них, звинувативши гайдар «у шахрайській схемі».

Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського фото 1
скриншот: facebook.com/gaidaisergii
Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського фото 2
скриншот: facebook.com/gaidaisergii

Журналіст Віталій Портников наразі не коментував скасування дебатів.

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