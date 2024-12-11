Дебати, які не відбулися. Що відомо про конфлікт журналіста Портникова та блогера Любарського

Дебати мали бути на тему: Роль президента США Байдена в допомозі Україні для подолання російської агресії

Між українським публіцистом та письменником Віталієм Портниковим та вихідцем з Харкова, який уже 34 роки проживає в США, Сергієм Любарським нещодавно спалахнула суперечка: все через ймовірні дебати, які мали б відбутися у Харкові. Про це стало відомо із соцмереж аналітиків, а також зі сторінки генерального продюсера YouTube-каналу ProUA Сергія Гайдая.

Так, блогер Сергій Любарський запропонував журналісту Віталію Портникову провести дебати на тему: Роль президента США Байдена в допомозі Україні для подолання російської агресії. Він навіть заявив, що готовий заплатити журналісту за участь в них, якщо той не захоче безкоштовно.

Згодом в ефірі у Борислава Берези Віталій Портников згадує про Любарського. Йому видалося дивним, що чоловік, сидячи в США, хоче дебатувати про те, «чи мають українці в Україні бути вдячні президентові США».

Тож Віталій Портников висунув умови для таких дебатів: приїзд Любарського в Україну, місце проведення – центральна площа Харкова. Портников запропонував профінансувати трансфер блогера до Харкова і його проживання. Навіть похорон влаштувати, якщо експерта зі США в Харкові зачепить ракетою чи «шахедом».

У своїй відповіді Портникову Любарський сказав, що приймає запрошення на дебати і готовий взяти в них участь на Майдані Незалежності в Харкові не пізніше, ніж за 45 днів з моменту запису цього відео. Щоправда, в Харкові не існує Майдану Незалежності.

Є ще одна умова, про яку заявив Любарський: щоб Портников витратив гроші, якими він планував оплатити поїздку для Любарського зі США і назад на мобільний госпіталь. А свою поїздку він хоче оплатити самостійно, бо впевнений, що йому допоможуть підписники.

Любарський також наголосив на тому, що правила дебатів повинні виконуватись беззаперечно. А саме: не можна перебивати, кожен учасник дебатів матиме певний час на висловлення власної думки, не можна переходити на особистості, буде незалежний модератор, який проводитиме дебати і слідкуватиме за дебатами.

Представником Любарського буде Сергій Гайдай – український політтехнолог, фахівець з реклами та політичних технологій, генеральний продюсер YouTube-каналу ProUA. Він детально розписав у дописі в соцмережах умови дебатів та, хто саме такий Сергій Любарський.

«Сергій в радянські часи проживав у Харкові. У 1990 разом з сім’єю імігрував до США. За 34 роки свого американьского життя він став громадянином США, побудував успішну кар’єру підприємця в сфері аналізу даних. Політичний світогляд Сергія – лібералізм, він прихильник побудови вільного суспільства і підтримує республіканську партію. У 2022 році почав активну і публічну діяльність з підтримки України у війні з російскими агресорами. Разом з активістами він створив громадську організацію Protect Ukraine Now, метою якою стало лобіювання необхідної війскової допомоги і озброєння для України, прийняття і виконання закону про ленд-ліз, а також контроль і підрахунок кількості війскової допомоги, яку надавав уряд США. У цей період Сергій також розгорнув публічну діяльність для підтримки України, створивши свій російскомовний ютуб-канал. Наразі в Сергія таких канала чотири», – йдеться у дописі.

Однак згодом стає відомо, що між Гайдаєм та Портниковим була телефонна розмова, в якій журналіст нібито звинуватив політтехнолога в маніпуляціях, вони посварилися, і Портников видалив його з друзів.

Ще через день Сергій Гайдай знову публікує допис, у якому повідомляє, що дебатів не буде, адже нібито Портников відмовився від них, звинувативши гайдар «у шахрайській схемі».

Журналіст Віталій Портников наразі не коментував скасування дебатів.