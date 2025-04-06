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Поховав дружину в сараї і пішов світ за очі. Моторошна історія останнього мешканця прифронтового села на Донеччині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поховав дружину в сараї і пішов світ за очі. Моторошна історія останнього мешканця прифронтового села на Донеччині
Геннадія евакуювали далі до Дружківки, а потім і до Києва
фото: radiosvoboda.org

Восени 2024 року із Калинового виїхали усі мешканці, окрім Геннадія і його дружини Наталії

Поховав дружину у сараї і пішки дістався сусіднього села – так 70-річний Геннадій Щіпакін останнім залишив прифронтове село Калинове на Донеччині. Його дружина, Наталія, підірвалася на вибуховому пристрої і за два дні померла. Допомоги не було звідки чекати – крім подружжя, всі виїхали, зв'язку не було. Як інформує «Главком», історію літнього чоловіка розповідає проєкт «Донбас Реалії».

Родина Геннадія Щіпакіна та Наталії Коробової колись мешкала в Донецьку. Ще у 2012 році вони купили хату в Калиновому, щоб доживати віку в затишному селі.

«Ще було спокійно, війни не було. Придбали в селі дім і вирішили обробляти город: купили мотоблок і потроху вирощували моркву-картоплю», – згадує Геннадій.

Восени 2024 року із Калинового виїхали усі мешканці, окрім Геннадія і його дружини Наталії. За словами односельців, вони намагалися умовити літнє подружжя їхати з ними, але жінка категорично відмовилася.

«Ми її вже і так, і сяк вмовляли, а вона вперлася, мовляв, буду вже тут, у своїй хаті», – кажуть люди.

Рішення Наталії виявилося фатальним. За словами чоловіка, на виїзді із села була встановлена «розтяжка».

«Дружина її оминула. Проте поруч біг собака, зачепив «розтяжку». Дружину поранило. За два дні вона померла», – розповідає Геннадій.

За його словами, поранення були легкими, тож найімовірніше причиною смерті став стрес або інфекція.

«Вона померла, бо там нікому було надати допомогу: людей немає, зв'язку немає. Їхня родина лишилася одненькою на все село», – додає колишня сусідка подружжя.

Геннадій розповів, що був змушений поховати дружину в сараї. І доки він це робив, над головою кружляли російські дрони.

Потім літній чоловік пішки пішов до сусіднього села Зоря, що розташоване за 6 кілометрів від Калинового.

Як пише «Донбас Реалії», за сприяння небайдужих людей Геннадія евакуювали далі до Дружківки, а потім і до Києва. Там він зустрівся із сином, з яким не бачився 8 чи 10 років.

Для сина Геннадія також намалювали схему, щоб той після війни зміг відшукати місце поховання матері, попрощатися та поховати її по-людськи.

Нагадаємо, що з міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері телемаратону «Єдині Новини».

До слова, у Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового.

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Теги: Донбас історія переселенцы поховання

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