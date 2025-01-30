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З двох міст на Донеччині евакуювали всіх дітей – Донецька ОВА

Ірина Бура
glavcom.ua
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З двох міст на Донеччині евакуювали всіх дітей – Донецька ОВА
Також обов’язкову евакуацію оголосили в Комарській та Криворізькій сільській громадах Донеччини
фото ілюстративне з відкритих джерел

Війська РФ знищують об’єкти критичної інфраструктури КАБами, FPV-дронами та ракетами

З міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в етері телемаратону «Єдині Новини».

За словами Філашкіна, лише за минулу добу окупанти понад 3 тисячі разів обстріляли всю Донеччину. Війська РФ знищують об’єкти критичної інфраструктури КАБами, FPV-дронами та ракетами.

Так, у місті Покровськ зруйнований майже повністю центр міста. Після закриття останнього відділення «Укрпошти» там буде працювати мобільне – на броньованій машині. Про години його роботи містян повідомлятимуть заздалегідь, бо вони будуть постійно змінюватися.

За даними Філашкіна, наразі в місті залишаються близько 7 тисяч людей, усіх дітей вивезли. У містян є змога евакуюватися, хоча росіяни атакують дронами всі машини, які заїжджають або перебувають у місті.

Станом на 28 січня з міста Костянтинівка також вивезли всіх дітей. Ще тиждень тому там залишалися чотири дитини.

Також обов’язкову евакуацію оголосили в Комарській та Криворізькій сільській громадах Донеччини. Наразі в Криворізькій громаді залишаються 2297 людей, зокрема 27 дітей, у Криворізькій – 2054 людини, зокрема 63 дитини.

Нагадаємо, у Покровську на Донеччині побільшало небезпечних місць, куди не можуть дістатися рятувальники та евакуаційні автівки.

Окрім того, останні два тижні росіяни почали цілеспрямовано нищити житлову та промислову інфраструктуру міста Покровськ.

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Теги: росія ворог діти росіяни евакуація Донеччина Костянтинівка окупанти Покровськ війна машини

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