На Сумщині розширено зону обовʼязкової евакуації: деталі

Раніше у березні було оголошено евакуацію із Юнаківської та Миропільської громад Сумського району

У Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового. Про це повідомила у Facebook Сумська РВА, передає «Главком».

«Оголошується обов'язкова евакуація з населених пунктів: Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове Краснопільської територіальної громади», – йдеться в повідомленні.

У райдержадміністрації жителів закликали виїхати до безпечніших місць проживання.

Раніше у Сумській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з восьми населених пунктів Юнаківської, Миропільської громад Сумського району. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха.

За його словами, відповідне рішення ухвалила Рада оборони Сумської області. Йдеться про евакуацію 543 людей.

Артюх наголосив, що в регіоні є проблема, коли люди пишуть відмови від евакуації. Проте Артюх наголосив, що зараз в регіоні активувалися дії ДРГ – вони заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення в регіоні.

До слова, у прикордонні Сумщини продовжуються складні бої. Сили оборони завдають значних втрат росіянам. Окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли.