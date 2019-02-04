Поліція завела справу на активіста, який облив Вілкула зеленкою



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У поліції повідомили, що з початку виборчої кампанії зареєстровано 12 кримінальних проваджень, переважно за статтею про хуліганство

Чоловік приніс зеленку на зустріч кандидата у президенти з виборцями

Поліція порушила кримінальну справу за фактом нападу на кандидата в президенти України Олександра Вілкула. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в понеділок, 4 лютого.

«Слідчі поліції встановили, що 1 лютого в Бердянську один з кандидатів на посаду президента України проводив зустріч з громадянами. У цей момент громадянин вилив на кандидата розчин брильянтового зеленого. Речовину чоловік приніс із собою у заздалегідь приготовленій ємності об'ємом 0,3 л», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нападник був затриманий. На наступний день, 2 лютого, правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні злочину за статтею про хуліганство (ч.1 ст. 296 КК України). Стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У поліції повідомили, що всього з початку виборчої кампанії зареєстровано 12 кримінальних проваджень, переважно за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, 1 лютого на Вілкула було скоєно два напади. Крім Бердянська, ще один інцидент стався в селищі Мангуш Донецької області. Там кандидата в президенти виштовхали з будинку культури.