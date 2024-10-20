Вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)

Вандали пошкодили 23 могили на кладовищі

Уночі 20 жовтня вандали пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища у Львові. Про це повідомив керуючий виконавчим комітетом Львівської міськради Євген Бойко.

«Вночі, о 02.42 вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання», – йдеться у повідомленні.

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Вандали пошкодили 23 могили на Личаківському кладовищі фото: Євген Бойко

Бойко зауважив, що вандали пошкодили 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, три – могили політвʼязнів, дві – волонтерів.

Нагадаємо, влітку у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя.

До слова, раніше у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин.