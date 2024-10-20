Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)
Вандали здійснили наругу на могилах українських захисників
фото: Євген Бойко/Facebook

Вандали пошкодили 23 могили на кладовищі

Уночі 20 жовтня вандали пошкодили могили українських захисників на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища у Львові. Про це повідомив керуючий виконавчим комітетом Львівської міськради Євген Бойко.

«Вночі, о 02.42 вандали здійснили наругу на могилах наших Героїв на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. Служби працюють на місці. Передивляємося камери відеоспостереження. Будьте певні негідники понесуть покарання», – йдеться у повідомленні.

5 фото
На весь екран
Вандали пошкодили 23 могили на Личаківському кладовищі
фото: Євген Бойко

Бойко зауважив, що вандали пошкодили 23 могили, з яких 17 могил Героїв російсько-української війни, три – могили політвʼязнів, дві – волонтерів.

Нагадаємо, влітку у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя. 

До слова, раніше у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин. 

Читайте також:

Теги: Львів Львівщина кладовище Личаківське кладовище вандалізм військові Україна українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета Х-69 – класу «повітря-поверхня»
Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною
Вчора, 15:01
ЄС запровадить правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України
Торкнеться українців: ЗМІ розкрили деталі плану ЄС для протидії нелегальній міграції
15 жовтня, 13:38
Державне бюро розслідувань підтвердило затримання Гнезділова
ДБР затримало військового Сергія Гнезділова, який «добровільно демобілізувався»
9 жовтня, 15:37
Момент підриву понтонної переправи
ЗСУ підірвали понтонну переправу на Луганщині (відео)
4 жовтня, 14:01
Після вʼїзду в Ізраїль вона продовжила свій шлях до Йорданії через міст Алленбі, а звідти повернулася до своєї родини на півночі Іраку
10 років у полоні: У Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ
4 жовтня, 11:04
Трамп розсмішив мережу
Курйоз дня. Трамп присвятив допис у соцмережі українцю з лайливим ніком
3 жовтня, 12:33
Зеленський зустрівся із Мішелем
Заморожені активи РФ для України: Зеленський обговорив деталі з головою Євроради
25 вересня, 22:57
Максим та його бабуся Валентина Шаульська загинули 21 вересня
Трагедія у Кривому Розі: що відомо про бабусю та її онука, яких убила Росія
21 вересня, 13:52
Іран влаштував військовий парад по всій країні
Іран представив нові ракети і «шахеди» на військовому параді (фото, відео)
21 вересня, 09:08

Події в Україні

Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
Стало відомо, куди Росія пошле воювати солдат із Північної Кореї
Сили оборони відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл на Харківщині
Сили оборони відбили спробу росіян захопити переправу через річку Оскіл на Харківщині
Сирський вручив нагороди десантникам за участь в боях на Курському напрямку (фото)
Сирський вручив нагороди десантникам за участь в боях на Курському напрямку (фото)
Вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)
Вандали пошкодили могили військових на Личаківському цвинтарі (фото)
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
Зеленський повідомив, скільки дронів випустив ворог по Україні цього тижня
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну
Повітряні сили відзвітували про нічну атаку росіян на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2024
23K
Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми
20K
Залучення військ КНДР до війни в Україні: Франція стривожила заявою
14K
Герой України розповів, якою була підготовка у Німеччині
2407
Втрати ворога станом на 20 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч оголошували повітряну тривогу
Сьогодні, 03:17
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:00
У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 08:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua