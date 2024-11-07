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Нардеп заспокоїв українців: Трамп не дасть Україні програти у війні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардеп заспокоїв українців: Трамп не дасть Україні програти у війні
Нардеп: Трамп буде виходити виключно з прагматичних інтересів США. Якщо Україна буде в його розумінні серед пріоритетних тем в цих інтересах, то ми маємо цим скористатися
фото: CNN

Крулько: Саме Трамп надав Україні першу летальну зброю

Ймовірна поразка України у війні з Росією означатиме поразку Сполучених Штатів Америки. Водночас Дональд Трамп – не з тих людей, які готові програвати. Таку думку виразив народний депутат від «Батьківщини» Іван Крулько у матеріалі «Главкома»: «Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах».

За його словами, якщо згадати часи попереднього президентства Трампа, тоді риторика була для України менш оптимістичною, ніж дії. Саме Трамп надав Україні першу летальну зброю, саме за його президентства були надані «джевеліни» і призупинено будівництво «Північного потоку – 2».

«І треба задатися риторичним питанням – а чи вигідна для Сполучених Штатів поразка України? Вона означатиме поразку самих Сполучених Штатів, тому що вони вже вклалися в цю війну своїми технологіями та зброєю. А Трамп – не з тих, хто готовий програвати, він себе вважає переможцем. Тому не думаю, що серед цих амбіцій є місце програшу України і послаблення позицій його країни у світі», – наголосив нардеп.

Іван Крулько вважає, що українцям часто здається, ніби вони «є тим центром Всесвіту, навколо якого крутяться всі події у світі». Однак, за його словами, це «зовсім не так», і всім це варто «спокійно і чітко усвідомлювати». До того ж, Україні потрібно буде дуже наполегливо працювати з новою адміністрацією, і це «буде не проста прогулянка, а тяжка робота», пояснює політик.

«І не завжди треба звертати увагу на риторику, особливо передвиборчу, а треба буде дивитися на дії. Навряд чи в Україні хтось додумається запитувати Трампа, як там справи стосовно тих 24 годин, за які він обіцяв завершити війну», – наголосив нардеп.

Крулько додав, що Трамп виходитиме виключно з прагматичних інтересів Сполучених Штатів Америки. Але якщо Україна буде в його розумінні серед пріоритетних тем в цих інтересах, то ми маємо цим скористатися, підсумував політик.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: вибори у США перемога Дональд Трамп будівництво Україна президент робота Камала Гарріс депутат Іван Крулько

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