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Уряд схвалив програму пільгового кредитування для виробників зброї

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Уряд схвалив програму пільгового кредитування для виробників зброї
Шмигаль уточнив, що підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних
фото: уоядовий портал

Шмигаль: «Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники»

Кабінет міністрів схвалив нову програму для підтримки оборонно-промислового комплексу, за якою критично важливі підприємства зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до п'яти років, під 5% річних. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 5 листопада.

«Понад 500 оборонних підприємств працюють та виробляють різноманітну зброю: боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини. Ми зацікавлені в тому, щоб таких виробників ставало все більше і більше. Тому сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК», – зазначив він.

Шмигаль уточнив, що підприємства, які Мінстратегпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 млн грн, до 5 років, під 5% річних. За його словами, кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів.

«Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво перевищать цьогорічні показники», – підкреслив прем'єр.

Своєю чергою міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін наголосив: «Сьогодні Кабмін ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки нарешті матимуть доступ до програми дешевих кредитів. Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету».

За його словами, на реалізацію програми цього року у бюджеті вже передбачено 263,4 млн грн.

Виробники матимуть змогу взяти за пільговою ставкою до 100 млн грн строком до 3 років на поповнення оборотного капіталу, або до 500 млн грн на інвестиційні проєкти до пяти років. 

Ці кошти можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони. Програма буде доступною для підприємств, які Мінстратегпром уже визначив критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК. 

Нагадаємо, українська влада збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Як зазначив президент, відповідні доручення для нарощення виробництва української зброї він дав міністру оборони Рустему Умєрову.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. 

Теги: Кабмін зброя Україна Денис Шмигаль пільги

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