Помер один із творців Конституції України Василь Тацій

Науковець помер у віці 82 роки

Сьогодні вночі, 28 вересня, у віці 82 років помер Герой України, почесний ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Тацій. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Сьогодні вночі пішла з життя людина, значення якої для Харкова та України складно переоцінити. Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років був членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем’єр-міністри – Василь Якович Тацій», – написав голова Харкова.

Терехов пообіцяв, що місто найближчими днями зробить усе, щоб гідно провести його в останню путь.

Про смерть Тація також написав голова ОВА Олег Синєгубов «Харківщина зазнала непоправної втрати. Пішов з життя Василь Якович Тацій – Герой України, академік НАН України, почесний президент Національної академії правових наук України. Мав честь бути особисто знайомим з Василем Яковичем і завжди цінував його фахові і мудрі поради. Мої щирі співчуття рідним, близьким та усім, хто знав Василя Яковича. Світла пам'ять про нього завжди житиме в наших серцях», – написав Синєгубов.

Як повідомив голова харківської ОВА, усе своє життя Василь Якович присвятив юридичній науці, опублікував більше 350 наукових праць, в тому числі більше 30 монографій, виховав цілу плеяду фахових правників, став фундатором створення Національної академії правових наук України. Зробив величезний особистий внесок у створення українського законодавства, в тому числі він був одним з авторів Конституції України.

Василь Тацій народився 13 січня 1940 року у Полтаві. 1963 року закінчив Харківський юридичний інститут. З липня 1987 року З грудня 2020 року Василь був ректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, а з 1991 року був завідувачем кафедри кримінального права академії.

Чим ще запам’ятався Тацій

Лауреат Державної премії України у галузі архітектури (2001). Заслужений діяч науки та техніки України (1989). Державний радник юстиції 2-го класу (1999). Герой України (2004). Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (1995), IV ступеня (1998), «Знаком Пошани» (1981), медалями. Автор, співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій, навчальних посібників та підручників.

Нагадаємо, режисер Жан-Люк Годар пішов із життя за допомогою евтаназії.