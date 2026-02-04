Померла багаторічна координаторка херсонського Центру допомоги врятованим

Ірина Толстих працювала в центрі з грудня 2022 року

У вівторок, 3 лютого, від важкої хвороби померла координаторка Центру допомоги врятованим у Херсоні, психологиня Ірина Толстих. Їй було 42 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Вгору».

Ірина Толстих працювала в Центрі допомоги врятованим з моменту його створення, а саме з грудня 2022-го. У липні минулого року лікарі діагностували в Ірини онкологічне захворювання. Останній місяць вона перебувала у лікарні.

«Любила починати ранок зі смачної чорної кави. Любила подорожувати..Вміла знаходити в людині ті особливі риси, які людина навіть не вбачала у собі, і підсилювала, що ставало опорою в цей непростий час», – поділилися спогадами про координаторку колеги з центру.

Ірина Толстих була членкинею Національної асоціації практикуючих гештальт терапевтів України та учасницею Асоціації EMDR в Україні.

Прощання з Іриною Толстих відбудеться 5 лютого 2026 року о 10:00 в похоронному домі при Миколаївській обласній лікарні. Після цього її відвезуть на кремацію в Одесу.