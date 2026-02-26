Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 27 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта

27 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Прокопія Декаполіта. Це свято присвячене мужності та непохитності ченця, який став символом боротьби за чистоту християнського віровчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта

Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

27 лютого православна церква вшановує пам'ять Прокопія Декаполіта, який жив у VIII столітті. Названий за місцем свого народження — Декаполіс (територія на схід від Галілейського моря), Прокопій обрав шлях чернечого життя в Константинополі. Коли імператор Лев Ісавр розпочав жорстокі гоніння на шанувальників святих ікон, Прокопій разом зі своїм сподвижником Василієм ісповідником відкрито виступив на захист православної традиції.

За свою віру він був ув'язнений та підданий нелюдським катуванням. Проте навіть у найтемніші часи Прокопій продовжував підтримувати інших християн. Після смерті імператора-іконоборця він вийшов на волю та провів решту життя в молитві та пості, ставши прикладом духовної незламності для наступних поколінь.

Молити дня

О, преславний ісповіднику Христовий Прокопію! Ти, що силою віри переміг підступи ворогів і витерпів муки за істину, почуй нас, що звертаємося до тебе. Випроси у Господа для нас «потужну» силу духу, щоб ми могли протистояти спокусам та залишатися вірними правді. Моли Бога за мир у нашій країні, за зцілення хворих та втіху для скорботних. Нехай твій приклад надихає нас на добрі справи та щиру молитву.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Прокопом-перезимником» або «Дорогоруйнівником», оскільки зазвичай починалася сильна відлига. Наші предки уважно спостерігали за природою:

  • Якщо на Прокопія сонце яскраво світить – чекайте на «потужну» повінь.
  • Почути спів пташок цього дня – до швидкого та теплого приходу весни.
  • Якщо на дахах довгі бурульки – весна буде затяжною, але врожайною.
  • Мисливці вірили: якщо заєць перебіг дорогу – полювання буде невдалим, а якщо зустріли вовка – чекайте на удачу.

Цей день вважався сприятливим для очищення оселі та планування майбутніх посівних робіт, адже весна вже стукає у двері.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято символізує проводи зими та зустріч весни
Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
15 лютого, 22:45
Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 лютого 2026: традиції та молитва
3 лютого, 22:00
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва
5 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
18 лютого, 22:00
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 лютого, 00:00
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
22 лютого, 23:39
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
23 лютого, 22:00
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Суспільство

Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
Кілька високовольтних ліній були аварійно відключені через обстріл – Шмигаль
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на березень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва
«Продам «шахед», недорого!» У приватні колекції потрапляють воєнні трофеї, що повинні бути в музеях – експерти
«Продам «шахед», недорого!» У приватні колекції потрапляють воєнні трофеї, що повинні бути в музеях – експерти
Як будуть вимикати світло 27 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 27 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Якою буде погода на початку березня? Прогноз синоптиків
Якою буде погода на початку березня? Прогноз синоптиків

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua