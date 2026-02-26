Яке релігійне свято відзначається 27 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 27 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта

27 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Прокопія Декаполіта. Це свято присвячене мужності та непохитності ченця, який став символом боротьби за чистоту християнського віровчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта

27 лютого православна церква вшановує пам'ять Прокопія Декаполіта, який жив у VIII столітті. Названий за місцем свого народження — Декаполіс (територія на схід від Галілейського моря), Прокопій обрав шлях чернечого життя в Константинополі. Коли імператор Лев Ісавр розпочав жорстокі гоніння на шанувальників святих ікон, Прокопій разом зі своїм сподвижником Василієм ісповідником відкрито виступив на захист православної традиції.

За свою віру він був ув'язнений та підданий нелюдським катуванням. Проте навіть у найтемніші часи Прокопій продовжував підтримувати інших християн. Після смерті імператора-іконоборця він вийшов на волю та провів решту життя в молитві та пості, ставши прикладом духовної незламності для наступних поколінь.

Молити дня

О, преславний ісповіднику Христовий Прокопію! Ти, що силою віри переміг підступи ворогів і витерпів муки за істину, почуй нас, що звертаємося до тебе. Випроси у Господа для нас «потужну» силу духу, щоб ми могли протистояти спокусам та залишатися вірними правді. Моли Бога за мир у нашій країні, за зцілення хворих та втіху для скорботних. Нехай твій приклад надихає нас на добрі справи та щиру молитву. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Прокопом-перезимником» або «Дорогоруйнівником», оскільки зазвичай починалася сильна відлига. Наші предки уважно спостерігали за природою:

Якщо на Прокопія сонце яскраво світить – чекайте на «потужну» повінь.

Почути спів пташок цього дня – до швидкого та теплого приходу весни.

Якщо на дахах довгі бурульки – весна буде затяжною, але врожайною.

Мисливці вірили: якщо заєць перебіг дорогу – полювання буде невдалим, а якщо зустріли вовка – чекайте на удачу.

Цей день вважався сприятливим для очищення оселі та планування майбутніх посівних робіт, адже весна вже стукає у двері.