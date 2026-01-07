Легендарний футболіст буде боротися з онкологією

Лікарі діагностували рак у дворазового володаря «Золотого м'яча» та колишнього гравця і головного тренера збірної Англії Кевіна Кігана. Про це повідомила пресслужба англійського «Ліверпуля», інформує «Главком».

«Кевін нещодавно був госпіталізований для подальшого обстеження через симптоми, що зберігаються в області черевної порожнини. В результаті обстежень у нього діагностовано рак, і він пройде лікування. Кевін вдячний медичній команді за надану допомогу і постійний догляд. Наразі сім'я просить дотримуватися конфіденційності і не даватиме жодних подальших коментарів», – йдеться у заяві клубу.

Кевіну Кігану 74 роки. Як гравець він виступав за англійські «Ліверпуль», «Ньюкасл» та «Саутгемтон», німецький «Гамбург», австралійський «Блектаун Сіті».

У складі «Ліверпуля» Кіган став триразовим чемпіоном країни, дворазовим володарем Суперкубку Англії та Кубка УЄФА, переміг у Кубку Англії та Кубку європейських чемпіонів. Разом із «Гамбургом» він виграв чемпіонат та Кубок Німеччини. У 1978 та 1979 роках Кіган виграв «Золотий м'яч».

Після завершення професійної кар'єри Кіган працював тренером. Він очолював «Ньюкасл», англійські «Фулхем» та «Манчестер Юнайтед», а також збірну Англії.

