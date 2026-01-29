Головна Країна Кримінал
У Дніпрі оголошено підозру хірургу-онкологу, який залишив серветку в тілі пацієнтки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Пацієнтка підозрюваного лікаря декілька місяців жила із хірургічної серветкою в тілі
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Після операції пацієнтка звернулася до лікаря через погіршення самопочуття

Хірург-онколог із Дніпра під час планової операції з видалення пухлини залишив хірургічну серветку в тілі пацієнтки. Лікарю повідомили підозру, на нього чекає суд. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Дніпропетровської обласної прокуратури.

У прокуратурі розповіли, що операція за участі підозрюваного хірурга відбулася ще в січні 2023 року. Після видання пухлини пацієнтка із часом почала скаржитися на погіршення самопочуття та підвищення температури тіла. З цими скаргами жінка звернулася до свого хірурга, однак той запевнив її, що такі симптоми є наслідком операції.

Проте вже у квітні 2023 року пацієнтці зробили ультразвукове дослідження та виявили в тілі хірургічну серветку, яка залишилася в місці, де було хірургічне втручання.

«Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, встановлено прямий причинно-наслідковий зв’язок між допущеною лікарською помилкою та заподіянням потерпілій тяжких наслідків для здоров’я», – йдеться в повідомленні прокуратури. Стосовно лікаря хірурга-онколога до суду направили обвинувачувальний акт за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнтки (ч. 1 ст. 140 КК України).

Раніше «Главком» розповідав, як правоохоронці оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків 32-річному нейрохірургу однієї з лікарень Хмельницького. Попередньо він не призначив пацієнтці необхідного лікування після операції, що призвело до її смерті. 

Також повідомлялося, як у Києві під час проведення пластичної операції у приміщенні одного зі столичних медичних центрів лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів. Внаслідок чого у пацієнтки зупинилося серце.

