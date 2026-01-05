Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли лікарню у Херсоні: є поранені

glavcom.ua
Постраждалим надали меддопомогу

У понеділок, 5 січня, російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну державну адміністрацію.

За даними влади, унаслідок ворожого удару 36-річна жінка та 57-річна медпрацівниця дістали вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалим надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що в ніч на 5 січня російські окупанти атакували Київ та область безпілотниками. Зафіксовано влучання безпілотника у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі Києва. Підтверджено смерть однієї людини та травмування ще чотирьох цивільних. 

Зокрема, внаслідок ударів по Київській області зруйновано житловий будинок, пошкоджено 13 приватних будинків, автомобілі та багатоповерхівку. За даними поліції, у Фастівському районі знищено приватний будинок і транспортний засіб. Також пошкоджено три автомобілі, 12 приватних будинків і шість гаражних приміщень.

війна Херсон

