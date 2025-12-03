Головна Країна Суспільство
Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Науковиця Тетяна Асаулюк загинула внаслідок атаки РФ на Херсон
Тетяна Асаулюк – кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору
фото: Олена Чепелюк/Facebook

Науковиця Тетяна Асаулюк загинула у власному будинку під час обстрілу Херсона

У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу в ніч на 3 грудня загинула наукова співробітниця Херсонського національного технічного університету Тетяна Асаулюк. Про це повідомила ректорка вишу Олена Чепелюк, інформує «Главком». 

«Ще один чорний день в родині Херсонського національного технічного університету. Під час обстрілу Херсона у власному будинку загинула молода науковиця Асаулюк Тетяна Сергіївна», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Тетяна – кандидат технічних наук, науковий співробітник науково-дослідного сектору. Вона досліджувала ресурсозберігаючі інтенсифіковані високоефективні процеси та технології для легкої, харчової, хімічної та косметичної промисловості.

За словами ректорки навчального закладу, останнім часом  Асаулюк вивчала інноваційні покриття для тканин для надання їм підвищених теплозахисних та вогнезахисних властивостей, що вкрай важливо в сучасних умовах…

«Непомірна трата для української науки… Світла й добра людина… Співчуття батькам», – додала керівниця вишу. 

Нагадаємо, у Херсоні внаслідок російського обстрілу напередодні ввечері загинула 37-річна жінка. Як повідомляв начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, внаслідок обстрілу Дніпровського району близько 20.30 жінка отримала смертельні поранення.

Також 2 грудня в Херсоні внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 76-річна жінка.

Теги: війна обстріл смерть Херсон втрати

