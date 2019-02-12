Порошенко обіцяє наступного тижня підписати зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО



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Петро Порошенко ініціював зміни до Конституції України, що закріплюють незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.

Президент сподівається, що підписання змін до Конституції відбудеться публічно у стінах парламенту

Президент Петро Порошенко пообіцяв наступного тижня підписати закон про зміни щодо стратегічного курсу України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. Про це він заявив під час виступу на 15-й щорічній інвестиційній конференції, організованій Dragon Capital у Києві.

«Зміни до Конституції, що були проголосовані минулого тижня і що надають сили Основного Закону нашій європейській і євроатлантичній інтеграції... Верховна Рада вже підтримала ініціативу президента і наступного тижня я (ці — ред.) зміни до Конституції підпишу», - сказав Порошенко.

Президент висловив сподівання, що підписання змін до Конституції відбудеться публічно в стінах парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований Президентом. Цим документом вносяться зміни до Конституції України, якими закріплюється незворотність стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО.